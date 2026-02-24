Rescatados y con historia: Zazu y Aissa, los leones que ahora residen en el Zoo de Córdoba

Una nueva pareja de leones disfruta ya de su nuevo hogar en el Zoo de Córdoba. Zazu y Aissa, un macho y una hembra de 18 y 16 años de edad respectivamente, atesoran una larga historia de supervivencia. Estos dos leones que se suman ahora a la familia del Zoo fueron rescatados en el año 2017 de las garras de su dueño en Francia, donde los adiestraba para venderlos de manera ilegal a los circos. Después de ser rescatados, la pareja fue trasladada a un centro de conservación de Alicante y ahora, gracias a la inclusión del Zoo de Córdoba en la Asociación Europea de Zoos y Acuarios, han llegado a la capital cordobesa para disfrutar de una nueva vida.

Aisa, la nueva leona de Córdoba, es un bello ejemplar de 16 años que mueve la cabeza de forma constante. Sin embargo, ese matiz no es nada grave, solo la manera que tiene este felino de enfocar la visión ya que tiene un ojo más pequeño que el otro. De este modo, al mover su cabeza, consigue enfocar mucho mejor todo lo que ocurre a su alrededor. Además, ya que en el pasado no recibió las vitaminas necesarias para crecer fuerte, su columna tiene una pequeña curvatura hacia fuera.

Ramón Azañón

Zazu, también es un valiente con historia. Solo hay que mirarle el rostro para ver que luce algunas cicatrices. "Son las marcas de sus aventuras pasadas. Estas señales le dan un aspecto de auténtico rey veterano y nos cuentan que ha superado muchos retos antes de llegar a su nuevo hogar con nosotros", reza la información que el Zoo exhibe a sus visitantes.

Sus planes favoritos

Aunque son animales majestuosos, tienen un lado muy relajado que es reconocible con un simple vistazo a su habitáculo. Amantes del aire libre: son muy tranquilos y su actividad favorita es disfrutar del sol y del exterior. A la hora de jugar, tampoco necesitan grandes lujos: les apasiona jugar con cajas de cartón y pelotas. "¡Son como gatos gigantes!", dicen sus cuidadores.

Para mantenerse fuertes, los leones requieren una dieta equilibrada, aunque cada uno tiene su propio estilo. Por ejemplo, Zazu es más glotón que Aissa y come 4,7 kg/día de alimento ya que tiene "una verdadera obsesión por la comida". Su compañera, sib embargo, es más comedida y disfruta de unos 2,7 kg/día.

Los conservadores del Zoo Como a Zazu han revelado un secreto del macho y es que como le gusta demasiado repetir plato, prefieren alimentarlos por separado para que cada uno disfrute de su ración sin prisas. Además, han explicado que Aissa es la exploradora del grupo, ya que siempre está atenta y siente muchísima curiosidad por todo lo que pasa a su alrededor.