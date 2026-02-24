Refuerzo policial en los juzgados de Córdoba ante la comparecencia de los detenidos por el crimen de la calle Loja

Agentes de la Policía Nacional han reforzado este martes la seguridad en los accesos y en el interior de la Ciudad de la Justicia de Córdoba (que asume la Guardia Civil) ante la comparecencia en el juzgado de los cinco investigados por el presunto asesinato de un hombre de 37 años en la calle Loja, en el barrio del Sector Sur, que tuvo lugar el 8 de febrero pasado.

Fuentes policiales indican que este incremento de la vigilancia policial ha respondido a la presencia de familiares de la víctima y también de los investigados (acompañados por niños), que han acudido a las inmediaciones de los juzgados. Después de que la semana pasada se ratificara la medida de prisión provisional para estas personas, hoy han acudido a una rueda de reconocimiento.

La rueda de reconocimiento continuará

Tras el supuesto asesinato ya se efectuó un reconocimiento fotográfico en la comisaría de Policía, pero hoy se ha desarrollado la rueda de reconocimiento presencial. Han acudido los cinco investigados y siete testigos de los hechos, aunque solo se ha podido realizar la prueba con dos individuos porque no se ha dispuesto de figurantes suficientes.

Así las cosas, se han realizado solo parte de las diligencias y será necesario continuarlas en próximas fechas. Fuentes cercanas a la investigación apuntan que los resultados de estos reconocimientos habrían sido dispares.

Acudieron a su vivienda para atacarle

El juzgado instructor continúa investigando para esclarecer las circunstancias que rodearon al apuñalamiento mortal. De acuerdo con la información trascendida, los cinco investigados serían familiares entre sí y parientes lejanos de la víctima. En torno a las 15.30 horas del domingo 8 de febrero, al menos dos vehículos acudieron a su domicilio. De ellos se apearon los agresores, portando armas blancas entre las que se hallaba, al parecer, un hacha. Familiares del fallecido habrían tratado de impedir la agresión y su padre habría resultado herido.

Por ahora, se desconoce la causa del apuñalamiento, pero fuentes próximas a la investigación indican que, supuestamente, la víctima habría agredido a un familiar de sus atacantes en la jornada del sábado. También señalan que dos investigados, los de mayor de edad (que serían cuñados), se atribuyen la autoría material de la agresión.