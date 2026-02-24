Medio ambiente
El PSOE de Córdoba insta a Bellido a solicitar el fondo estatal de 7.000 millones para impulsar un plan preventivo de inundaciones
José Antonio Romero plantea destinar las ayudas no solo a reparar daños del temporal, sino a limpiar cauces y desviar arroyos hacia La Palomera y Los Pedroches
El PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba ha instado al Gobierno municipal de José María Bellido a acogerse al fondo estatal de 7.000 millones de euros habilitado por el Gobierno de España tras el reciente temporal, con el objetivo de financiar no solo la reparación de daños, sino un plan preventivo de inundaciones para la capital.
El concejal socialista José Antonio Romero ha señalado que la ciudad tiene ante sí “una oportunidad clave” para aprovechar estas ayudas extraordinarias y transformar los daños ocasionados por la borrasca en actuaciones estructurales que eviten que episodios similares vuelvan a repetirse.
Hasta el 50% para infraestructuras municipales
El paquete de medidas aprobado por el Ejecutivo central contempla la declaración de zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil, ayudas directas a particulares y empresas, así como financiación para la reparación de infraestructuras municipales y servicios públicos esenciales.
Romero ha recordado que, en el caso de las entidades locales, estas líneas permiten cubrir hasta el 50% del coste de las obras de reparación o restitución, lo que a su juicio supone “una oportunidad extraordinaria” para acometer también mejoras que aumenten la resiliencia del municipio.
Limpieza de cauces y desvío de arroyos
Las lluvias torrenciales han evidenciado nuevamente la vulnerabilidad de determinadas zonas del término municipal ante el desbordamiento de arroyos y la acumulación de agua. Por ello, el edil socialista propone que el Ayuntamiento impulse un plan que incluya:
- Limpieza integral y mantenimiento periódico de arroyos y cauces, eliminando sedimentos, vegetación y residuos.
- Actuaciones de drenaje y acondicionamiento en los puntos con mayor riesgo.
- Ejecución del proyecto de desvío de arroyos hacia los sistemas de La Palomera y Los Pedroches, como medida estratégica para reducir el riesgo de inundaciones en zonas urbanas y periurbanas.
Para el Grupo Municipal Socialista, la disponibilidad de esta financiación extraordinaria constituye una oportunidad histórica que no debe desaprovecharse. “Apostar por la prevención y la adaptación permitirá transformar los daños sufridos en una inversión de futuro, reforzando la seguridad de vecinos, comercios e infraestructuras y construyendo una Córdoba más preparada, resiliente y sostenible”, ha concluido Romero.
