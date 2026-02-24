Nieto exige "pulcritud" en la instrucción del accidente de Adamuz (Córdoba) para garantizar el resarcimiento a las víctimas

El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, ha participado en el acto de entrega de las Banderas de Andalucía 2026 en Córdoba, donde además de felicitar a los premiados y destacar su valía y su contribución a Andalucía y a Córdoba, ha mostrado su opinión, a preguntas de los periodistas, ante la llamada de atención a Adif por haber retirado muestras en la zona del accidente de Adamuz antes de que terminara la investigación de la Guardia Civil, sin haber solicitado autorización previamente al juzgado de instrucción número 2 de Montoro.

Nieto ha indicado que está al día por los medios de comunicación de lo ocurrido, ya que "el sumario está bajo secreto", si bien ha mostrado su preocupación porque "haya instrucciones que se salgan del control judicial como parece que ha ocurrido cuando un empleado de Adif, siguiendo el mandato de quien lo dirige, acude a tomar unas muestras concretas sin autorización de la Guardia Civil ni de la autoridad judicial".

Responsabilidades ante una instrucción que debe ser "escrupulosa"

En opinión del consejero, "esto no debe ocurrir y estoy seguro que Su Señoría lo va a investigar y va a pedir responsabilidades porque tenemos la obligación de hacer una instrucción absolutamente escrupulosa". Para Nieto, "esa es la garantía que tienen las víctimas y los familiares de las víctimas de que van a ser resarcidos por los daños que han sufrido y, sobre todo, lo que más ansían que es que se esclarezca la verdad".

Por eso, ha llamado a cuidar "la pulcritud en la instrucción" para que "no se ponga en peligro ese resarcimiento de las víctimas y que no tengamos dudas sobre la verdad que se tiene que ver en el procedimiento y que algún día, espero que pronto, se refleje en una sentencia judicial firme".