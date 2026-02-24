Las muelas del juicio concentran una de cada tres consultas en cirugía oral y maxilofacial, según el Hospital Quirónsalud Córdoba

Una de cada tres consultas atendidas en el servicio de cirugía oral y maxilofacial está relacionada con problemas derivados de las muelas cordales, conocidas popularmente como muelas del juicio. Así lo explica el doctor Juan José Ruiz Masera, jefe del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial y Odontología del Hospital Quirónsalud Córdoba y del Centro Médico Quirónsalud Jaén, quien insiste en la necesidad de la prevención y del seguimiento clínico para evitar complicaciones a largo plazo.

Las muelas del juicio son los terceros molares situados al final de cada lado de la mandíbula y del maxilar, por lo que una persona puede tener hasta cuatro, dos superiores y dos inferiores. Su erupción suele producirse entre los 18 y los 22 años.

Cordales incluidos y complicaciones

No todas las personas desarrollan estas piezas dentales. En algunos casos no llegan a formarse, lo que se denomina agenesia dental, una situación que no supone un problema para la salud bucodental. Sin embargo, cuando sí se desarrollan pero no erupcionan correctamente, pueden quedar parcial o totalmente incluidos bajo la encía o dentro del hueso maxilar, lo que se conoce como cordal incluido.

Entre las complicaciones más frecuentes se encuentran la pericoronaritis (infección del tejido que rodea la muela), flemones o abscesos, caries en el propio cordal o en el segundo molar adyacente, quistes, alteraciones en el espacio dental y dificultades para tratamientos ortodóncicos.

Extracción preventiva antes de los 30

“La extracción está indicada cuando existe dolor o complicaciones, pero también se recomienda en determinados casos de forma preventiva antes de los 25-30 años, ya que a mayor edad aumenta el riesgo de complicaciones quirúrgicas”, señala el doctor Ruiz Masera. La exodoncia preventiva también está indicada en pacientes que vayan a recibir radioterapia en cabeza y cuello.

El especialista insiste en que “la clave es la prevención”, ya que las revisiones periódicas permiten anticiparse a los problemas y planificar la extracción de aquellas muelas con riesgo de complicaciones.

Recuperación y cuidados

Las complicaciones tras la cirugía son poco frecuentes. El tiempo de recuperación varía según el tipo de extracción: en el caso de cordales erupcionados suele ser inferior a 24 horas, mientras que en los cordales incluidos puede oscilar entre cuatro y siete días.

Tras la intervención se recomienda compresión local, aplicación de frío, dieta fría, evitar enjuagues y no fumar. A partir de las 24 horas se aconseja retomar la higiene oral con cepillado y enjuagues con clorhexidina.

El Centro Médico Quirónsalud Jaén ha ampliado recientemente su cartera de servicios con la incorporación de la especialidad de cirugía oral y maxilofacial, reforzando así la atención especializada en este ámbito.