El jurista cordobés Antonio Iznájar de Castro, nombrado académico de la Diplomacia del Reino de España

Antonio Iznájar de Castro, abogado, jurista y profesor de derecho en Córdoba, ingresó el pasado 20 de febrero como académico de la Academia de la Diplomacia del Reino de España por acuerdo de la Junta de Embajadores, valorando sus acciones en el campo del derecho internacional y la diplomacia corporativa en las relaciones de comercio internacional y la inversión extranjera, ejerciendo como Letrado consular de Perú en España, y miembro activo de la Asociación de Comunicación, Relaciones Públicas y Protocolo de Córdoba.

En la ceremonia de investidura recibió sus credenciales como nuevo académico, con la imposición de la medalla académica y la entrega del acta de nombramiento, que se realizó en el salón Plus Ultra del Pabellón de Oficiales del Acuertelamiento Aéreo de Tablada, en Sevilla, con la asistencia de más de 200 personas, y presidido por el Presidente Ejecutivo de la Academia, Santiago Velo de Antelo y de Antelo, el Vicepresidente José Carlos Ruiz-Berdejo y Sigurtá, y el presidente de la Junta de Embajadores, Rafael Fernández Pita, Embajador de España.

Antonio Iznájar de Castro junto al Embajador de la Música, David Summers. / CÓRDOBA

El acto reunió a autoridades civiles, militares y diplomáticas, entre ellas, el Cónsul General de Argentina, Sergio Leonardo Servín, la ex Embajadora de Polonia en España y Directora de la Cátedra de Ciberseguridad de la Universidad Ceu San Pablo, Anna Sroka, el Teniente General Francisco Rodríguez, ex jefe de la Fuerza Terrestre, el General de División Rafael Saiz Quevedo, Director de Enseñanza Aérea, el General de Brigada Jorge Clavero Mañuco, Director del Instituto de Historia y Cultura Aeronáutica, el Coronel Luis Alberto Parallé Lorente, jefe del Acuartelamiento de Tablada y el Coronel Igancio Rosales, Delegado de Defensa en Andalucía.

Otros nombramientos

En el acto académico también se conmemoró el centenario de la gesta del Plus Ultra, se entregaron los premios de la Academia de Embajador de la Salud y la Vida, al catedrático de Psiquiatría Enrique Rojas, de Embajador de la Música, a David Summers, líder del grupo Hombres G, y el de mejor Embajador de España al Acuartelamiento de Tablada. La jornada concluyó con una cena de gala en la que se brindó por su Majestad el Rey de España, y los logros de la academia.

La Academia de la Diplomacia del Reino de España es una de las más insignes academias, fundada por Embajadores de España, por y para diplomáticos, con el objetivo de llevar a cabo estudios y análisis de temas de interés histórico, cultural, económico y político relacionado con el mundo diplomático, además de conferencias, cursos y seminarios. Cuando los acontecimientos internacionales así lo exigen, sus Académicos son consultados por diferentes instituciones y ministros en cuestiones relacionadas con el mundo de la diplomacia.