La jueza decidirá en breve sobre la apertura de las cajas negras de los trenes accidentados en Adamuz

Fuentes de la Fiscalía provincial de Córdoba indican que, previsiblemente, la jueza Cristina Pastor tomará "pronto" una decisión sobre la apertura de los registradores (cajas negras) de los trenes siniestrados en Adamuz, el 18 de enero pasado, en un accidente ferroviario que se cobró 46 vidas. Esta prueba permitirá a los investigadores obtener más información acerca de las circunstancias que rodearon al accidente.

La jueza deberá decidir dónde se desarrolla el volcado de información, que estuvo previsto para finales de enero en Madrid, pero se aplazó a petición del Ministerio Público. Este último solicitó que la prueba se efectúe en presencia de las juezas que dirigen la investigación (la titular de la plaza 2 de la sección de Instrucción de Montoro, con el apoyo de la plaza 1) y de los fiscales que participan en el procedimiento.

A la espera del refuerzo en el tribunal

La plaza 2 de la sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, que dirige la investigación, continúa sin recibir el juez de refuerzo anunciado por el presidente del TSJA días después de la tragedia. Este juzgado es competente en los asuntos de Violencia sobre la Mujer, lleva otras causas ordinarias y ha asumido ahora, además, el macro procedimiento del accidente de Adamuz, donde se abrirán piezas separadas por cada una de las víctimas.