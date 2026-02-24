Medio ambiente
El IAS-CSIC, el Ayuntamiento y Sadeco inician un estudio para frenar la expansión del avispón oriental en Córdoba
La investigadora Mónica Fernández-Aparicio dirigirá el proyecto, centrado en el control preventivo de esta especie invasora en el entorno urbano
El Instituto de Agricultura Sostenible del CSIC (IAS-CSIC), el Ayuntamiento de Córdoba y la empresa municipal Sadeco han puesto en marcha una colaboración estratégica para el control del avispón oriental (Vespa orientalis) en la capital cordobesa.
La iniciativa está liderada por la investigadora Mónica Fernández-Aparicio, del Departamento de Protección de Cultivos del IAS-CSIC, y tiene como objetivo frenar el crecimiento de la población de esta especie invasora en el entorno urbano, informa el CSIC en una nota de prensa.
Presencia creciente desde 2025
Aunque la presencia del avispón oriental en Córdoba está documentada desde 2017, ha sido a partir de 2025 cuando se ha detectado un aumento notable en la densidad de sus poblaciones, acompañado de un incremento de avisos ciudadanos a la Policía Local, los bomberos y Sadeco.
Se trata de una especie originaria del Mediterráneo oriental y Oriente Medio, reconocible por su coloración rojiza y sus manchas amarillas. Es un depredador de abejas y otros insectos beneficiosos, se alimenta de restos orgánicos en espacios urbanos y puede provocar daños en viñedos y otros cultivos, lo que amplifica su impacto ecológico y socioeconómico.
Actuar en primavera para prevenir nidos
El estudio se centrará en la fase primaveral del ciclo biológico, periodo clave para analizar la actividad y las preferencias alimenticias de las reinas fundadoras. “Actuar en este momento permite prevenir la formación de los primeros nidos y frenar el crecimiento de la población”, explica Fernández-Aparicio.
La investigadora subraya que la mayoría de los estudios existentes se han desarrollado para el avispón asiático (Vespa velutina), cuyo comportamiento difiere del oriental, por lo que resulta imprescindible generar conocimiento específico adaptado a la realidad urbana de Córdoba.
Estrategias selectivas y de baja toxicidad
El proyecto permitirá avanzar en el diseño de estrategias de vigilancia y control preventivo, selectivas y de baja toxicidad, con el fin de garantizar la convivencia urbana y proteger el medio ambiente.
La colaboración, impulsada a iniciativa de la Jefatura de la Policía Local, facilitará la transferencia de conocimiento científico a la gestión municipal, optimizando recursos públicos y mejorando la eficacia de las actuaciones.
Según Fernández-Aparicio, esta cooperación refleja el compromiso de Córdoba con una gestión responsable que integra seguridad ciudadana, salud pública y conservación ambiental en un marco de actuación coordinado.
