Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, martes 24 de febrero
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Talento Capital
Clase Magistral de Manuel Lombo
El programa Talento Capital, ofrece una clase magistral del cantaor sevillano Manuel Lombo.
CÓRDOBA. Conservatorio Profesional Músico Ziryab.
Avda. de los Piconeros, s/n.
12.00 horas.
Niños
Sesiones de Lectura
Habrá sesiones en las bibliotecas Moreras y Vallehermoso, con Pura Mayorgas y Rafa Blanes. Entrada libre.
CÓRDOBA. Bibl. Moreras y Vallehermoso.
Fco. de Toledo y Pje. Candelaria Heredia.
17.00 horas.
Antología
Presentación de ‘Matria’, colección de poesía femenina
Se presenta Matria, colección de poesía femenina contemporánea española y marroquí, bajo la organización y coordinación de la Cátedra de Relaciones Hispano Marroquíes Fátima Al Fihri, constituida mediante convenio entre la Embajada del Reino de Marruecos en España y la Universidad de Córdoba.
CÓRDOBA. Rectorado (sala Mudéjar).
Avda. de Medina Azahara, 5.
18.30 horas.
Fotografías
‘Asturias en mi memoria’
Exposición fotográfica de María del Rosario Blanco, donde muestra su punto de vista de la maravillosa tierra asturiana. Se podrá visitar hasta el día 2 de marzo.
CÓRDOBA. Afoco.
Alcalde de la Cruz Ceballos, 7.
De 20.00 a 22.00 horas.
Foro
‘Defiende tus valores. historia, memoria y liturgia’
El centro parroquial Carmen Márquez Criado acogerá un foro sobre el libro Defiende tus valores. Historia, memoria y liturgia. Una obra que invita a la reflexión serena y profunda de los principios que guían nuestra forma de actuar. Intervendrán: José Juan Jiménez Güeto, párroco, Eduardo Mármol, Rvdo. P.D. Antonio Schlatter Navarro, el jóven escritor Álvaro Cabello de la Haba y William Masterson.
CÓRDOBA. Centro parroquial Carmen Márquez Criado (salón de actos).
Tejón y Marín, 9.
19.30 horas.
VI Jornadas culturales
Ponencia ‘La inclusión de las personas con discapacidad intelectual, ¿tendencia o necesidad?’
Intervendrán José Fabián, Pilar Luján, Silvia Aljarilla y Dolores Molero.
CÓRDOBA. Federación de Peña Cordobesas.
Corto Maltés.
19.30 horas.
Poemario
‘Huella en la nieve’
Se presenta el poemario Huella en la nieve, de Rafael Ruiz. Acompañarán al autor Guioma Ruiz Franco, psicopedagoga, y Calixto Torres, editor literario.
CÓRDOBA. Edificio Pedro López de Alba (salón de Columnas).
Alfonso XIII, 13.
19.30 horas.
