Los hoteles de Córdoba pierden 8.000 turistas en un enero marcado por la falta de trenes y el mal tiempo

Los hoteles de Córdoba capital perdieron más de 8.000 turistas en el mes de enero si se comparan los datos con el mismo periodo del año pasado. Así lo pone de relieve la Encuesta de Ocupación Hotelera publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que señala que los hoteles de la ciudad registraron 61.031 viajeros por los casi 70.000 de enero de 2025. Parte de la caída se explica por los sucesos que ha registrado la provincia en este arranque de 2026. El más trágico, el accidente ferroviario de Adamuz, que se cobró 46 vidas y que redujo de forma más que significativa la actividad de trenes en Córdoba. Por otro, el tren de borrascas que comenzó a finales de enero.

Pese a la caída, el mes de enero de 2026 no ha sido, ni mucho menos, el peor de la serie histórica para los hoteles cordobeses. Además, hay que tener en cuenta que mejorar o incluso igualar los datos de 2025 era complicado, pues el primer mes de ese año fue el mejor para los hoteles cordobeses desde que hay registros.

Si se analizan los datos de ocupación hotelera en la capital para un mes de enero, el peor fue el de 2021, con apenas 10.278. La razón, el cierre de fronteras y la movilidad limitada a consecuencia de la pandemia. Aun así, los más de 61.000 viajeros de enero de este año ya mejoran a los de 2023 (con la normalidad recuperada) y a todos los de la crisis económica que comenzó en 2008. Sí es cierto que son peores que en 2025 y 2024, aunque el descalabro no ha sido tan señalado.

Personas con maletas, delante de la estación de trenes Córdoba Julio Anguita. / Manuel Mu rillo

Caen las pernoctaciones, pero crece la estancia media

La bajada de viajeros alojados en hoteles ha supuesto una caída también de las pernoctaciones, que han pasado de sumar 116.562 en enero de 2025 a superar por poco las 104.000 en 2026. Lo positivo es que ha crecido levemente la estancia media con 1,71 días en enero de este año por los 1,68 del año pasado. También en el arranque de 2026 había en la ciudad más hoteles que un año antes. En concreto, según el INE, eran 83 los establecimientos registrados en Córdoba en enero de 2026 por los 79 del año pasado.

La caída a nivel provincial, más contenida

A nivel provincial la caída también fue evidente, aunque algo más contenida que en la ciudad. Según el INE, en enero de 2026 han visitado la provincia y se han quedado en hoteles un total de 71.000 turistas, cuando en enero de 2025 fueron 78.080. Es decir, el descenso ha sido de poco más del 9%.

De nuevo a nivel provincial ocurre lo mismo que en la ciudad y es que 2025 fue un ejercicio bastante positivo, tanto que en enero se llegaron a superar los 78.000 viajeros, algo que nunca había ocurrido. Los datos de enero de 2026 fueron, por lo tanto, peores que los de 2025 y también que los de 2024, aunque mejoraron, y mucho, a los de 2023, algo similar a lo que pasó en la capital.

Impacto estimado a nivel andaluz por la Junta

Mientras tanto, la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior calcula que la suspensión temporal de conexiones ferroviarias entre Madrid y la comunidad autónoma que se produjo tras el accidente de tren de Adamuz (Córdoba) tuvo un impacto de 12,3 millones de euros "en concepto de gasto turístico no realizado" en el territorio andaluz.

En concreto, la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior elevó a dicha reunión del Consejo de Gobierno un informe sobre el "impacto turístico en Andalucía derivado del accidente ferroviario en Adamuz", justo al día siguiente de que se procediera "a la reanudación" de los referidos "servicios ferroviarios, iniciándose así una fase de progresiva normalización de las comunicaciones", según se recoge en el propio acuerdo de la Junta.

Dicho documento de la Consejería de Arturo Bernal subraya que, "en lo que respecta al sector turístico", el accidente provocó "ajustes y cancelaciones en viajes, reservas e itinerarios, especialmente en aquellos desplazamientos que dependen directamente de la conexión ferroviaria afectada".

Para ello, según se detalla, "se ha optado por realizar un cálculo con base diaria, criterio que se ha mantenido mientras la interrupción del servicio ha permanecido vigente", teniendo en cuenta en todo caso que, "incluso una vez recuperada la operatividad total de la infraestructura, la normalización de la demanda no será inmediata, puesto que buena parte de los viajes turísticos se planifican con antelación y las cancelaciones producidas durante este periodo pueden tardar semanas o meses en compensarse".

Como "supuestos de partida" para realizar este cálculo, la Consejería ha tomado "como referencia una afectación estimada de 19.700 viajeros diarios en ambos sentidos, lo que equivale a 9.850 viajeros de entrada a Andalucía".

Sobre esta cifra, desde la Junta han aplicado "una estimación prudente según la cual el 50% correspondería a turistas, lo que arroja un volumen aproximado de 4.925 visitantes diarios potencialmente afectados".

"Considerando un gasto medio diario por turista de 83,40 euros --dato correspondiente al primer cuatrimestre del ejercicio--, el impacto económico directo se sitúa en torno a 410.745 euros por día en concepto de gasto turístico no realizado". Esto, según precisa el documento del Consejo de Gobierno, "supone un total de unos 12,32 millones de euros en el periodo en el que han estado suspendidas las comunicaciones ferroviarias".