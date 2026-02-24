Fococor presenta el cartel de la Semana Santa de la Provincia
La asociación de fotografía cofrades de Córdoba Fococor presentó en el salón de plenos de la Diputación de Córdoba el cartel oficial de la Semana Santa de la Provincia de Córdoba 2026, en un acto institucional que reunió a representantes del ámbito cofrade así como distintos fotógrafos cofrades de la ciudad. Asimismo, se procedió a la entrega de premios del 8º Concurso de Fotografía Cofrade Fococor 2025, certamen que reconoció el talento y la sensibilidad artística de los fotógrafos participantes. El acto puso de relieve el compromiso de Fococor con la promoción de la fotografía cofrade y la proyección de la Semana Santa cordobesa.
