Los fallecidos en Córdoba el martes 24 de febrero

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 25 de febrero, están previstas las siguientes inhumaciones:

Fernando Claus Herencia

La inhumación está prevista a las 12:00 horas en el cementerio San Rafael.

Manuela Agudo Mollejas

La inhumación está prevista a las 16.45 horas en el cementerio San Rafael.

Manuel Garrido Olmo

La inhumación está prevista a las 17.45 horas en el cementerio San Rafael.

