Obituario
Los fallecidos en Córdoba el martes 24 de febrero
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 25 de febrero, están previstas las siguientes inhumaciones:
Fernando Claus Herencia
La inhumación está prevista a las 12:00 horas en el cementerio San Rafael.
Manuela Agudo Mollejas
La inhumación está prevista a las 16.45 horas en el cementerio San Rafael.
Manuel Garrido Olmo
La inhumación está prevista a las 17.45 horas en el cementerio San Rafael.
