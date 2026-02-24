La Facultad de Ciencias conecta a casi 200 estudiantes con el mercado laboral en el 7º Foro ‘UCOCiencias Impulsa’

Cerca de 200 estudiantes de cuarto curso de los distintos grados de la Facultad de Ciencias han participado en el 7º Foro de Empleo ‘UCOCiencias Impulsa’, una jornada orientada a facilitar el contacto directo entre el alumnado y el tejido empresarial para mejorar su empleabilidad y orientar su transición al mercado laboral.

La inauguración ha contado con la presencia del rector de la Universidad de Córdoba (UCO), Manuel Torralbo; la decana de la Facultad de Ciencias, Mª Paz Aguilar; el presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Díaz; y la gerente del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec), Mª Luisa Gómez.

El rector ha animado al alumnado a interactuar con las empresas participantes y a continuar su formación tras finalizar el Grado, destacando el dinamismo del tejido empresarial cordobés y su capacidad para generar oportunidades dentro y fuera de la universidad. Por su parte, la decana ha subrayado la consolidación de esta iniciativa, puesta en marcha en 2019, como resultado de la colaboración estable entre la institución académica y el sector productivo.

Oportunidades en un contexto económico favorable

Desde CECO se ha resaltado el momento económico que atraviesa la provincia, con la llegada de empresas de primer nivel y el impulso de sectores como el agroalimentario, el crecimiento de las exportaciones o la posición estratégica de Córdoba como nodo logístico andaluz.

En la misma línea, desde el Imdeec se ha puesto el acento en la necesidad de tender puentes entre talento y empresa, destacando el emprendimiento como vía complementaria para generar nuevas oportunidades laborales.

Empresas, empleo público y estrategias de búsqueda

Durante la jornada, el estudiantado ha participado en ponencias, mesas redondas y visitas a stands informativos, donde se han abordado cuestiones como los procesos de selección, el acceso al empleo público, estrategias para afrontar entrevistas o los primeros pasos tras finalizar la titulación.

Entre las entidades presentes se encuentran Grupo Puma, Keyter Group, Valeo Spain, Deuser, Ethnophytotech, Covap, Flamingo Biomechanical, Fundecor o la Incubadora Córdoba Biotech, además de empresas participantes en el programa de charlas como Datum Ambiental, Sinergia Auditores, Biomixing, Econatur, Cobiomic o Aceitunas Torrent.

El programa ha contado también con representantes de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Las sesiones han sido moderadas por profesorado de la UCO y han incluido la intervención de la psicóloga y mentora de empleabilidad Gabriela Alba.

Con esta séptima edición, la Facultad de Ciencias consolida un espacio de encuentro entre universidad y empresa que refuerza la orientación profesional del alumnado y facilita su incorporación al mercado laboral.