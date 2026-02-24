Movilidad
La estación de trenes de Córdoba bate su récord y roza los seis millones de viajeros
La alta velocidad concentra el 65% de los usuarios y eleva el tráfico hasta los 63.000 trenes en un año, consolidando a Córdoba como la tercera estación andaluza en este servicio
La estación Córdoba-Julio Anguita cerró 2025 con cifras históricas al alcanzar los 5.963.217 viajeros, rozando los seis millones y consolidándose como una de las principales infraestructuras ferroviarias del país. El dato más significativo es el peso de la alta velocidad, que concentró 3.895.759 pasajeros, es decir, el 65,6% del total.
Según los datos publicados por Adif en su portal estadístico, los 2.067.458 usuarios restantes corresponden a servicios de media distancia e interurbanos, donde se incluyen conexiones como la de Rabanales o el conocido Tren de la Vega. En comparación con 2024, cuando se registraron 5.723.927 viajeros, el incremento supera las 239.000 personas, un crecimiento impulsado en buena medida por la consolidación de nuevos operadores como Ouigo. La media diaria se situó en 16.337 pasajeros.
Hasta 173 trenes diarios
En cuanto al tráfico ferroviario, un total de 63.296 trenes hicieron parada en la estación durante 2025, de los cuales 40.909 fueron de alta velocidad. Esto supone una media de 173 trenes diarios.
Con estas cifras, Córdoba se consolida como la tercera estación andaluza en volumen de viajeros de alta velocidad, solo por detrás de Sevilla-Santa Justa (6.831.076) y Málaga-María Zambrano (5.069.583).
Situación en la provincia
En el conjunto de la provincia, la estación de Villanueva de Córdoba registró 50.688 viajeros —todos ellos de alta velocidad— tras el paso de 4.311 trenes. Por su parte, Puente Genil-Herrera contabilizó 241.256 pasajeros, de los que 151.064 utilizaron la alta velocidad, con 12.079 trenes circulando por sus vías, 8.247 de ellos de este servicio.
También destacan las estaciones de Villa del Río, con 58.212 viajeros, y Palma del Río, con 165.209, ambas vinculadas a los servicios de media distancia entre Jaén y Sevilla y al Tren de la Vega.
