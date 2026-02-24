¿Circulas en patinete eléctrico por Córdoba? Esta es la multa que te puede caer si no cumples la nueva normativa

Los usuarios de patinetes eléctricos, calificados como Vehículos de Movilidad Personal (VMP) se multiplican año tras año como alternativa rápida, barata y accesible para la movilidad en Córdoba. La proliferación de usuarios, así como de los incidentes y accidentes en los que estos vehículos se ven implicados a diario, han obligado a endurecer la normativa de circulación de estos vehículos, que como cualquier otro debe cumplir con las normativas de circulación, respecto a las señalizaciones y obligaciones como conductor.

En este sentido, la Policía Local de Córdoba ha iniciado una campaña para informar a los usuarios de VMP de las nuevas obligaciones para circular por la capital. Así, es obligatorio que el patinete eléctrico esté inscrito en el Registro de Vehículos Personales Ligeros de la DGT, portar la etiqueta identificativa correspondiente y disponer de un seguro obligatorio que cubra posibles daños en caso de siniestro

Desde la Policía Local recuerdan que el incumplimiento de esta normativa puede conllevar sanciones de hasta 800 euros.

Cómo inscribir tu patinete eléctrico en la DGT

El proceso para incluir un VMP en el Registro de Vehículos Personales Ligeros de la Dirección General de Tráfico (DGT) es muy sencillo.

En primer lugar, hay que especificar que los VMP son vehículos de una o más ruedas dotados de una única plaza y propulsados por motores eléctricos pudiendo alcanzar una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora.

La inscripción se puede hacer online o de forma presencial. Para poder inscribir un VMP a tu nombre, tiene que contar con un certificado de circulación emitido por un laboratorio autorizado por la DGT. Aquí se pueden consultar los modelos certificados. No obstante, de manera excepcional, será posible inscribir de manera temporal un VMP que no esté certificado, aunque solo tendrá autorizado circular hasta el 22 de enero de 2027.

Una persona circula en patinete eléctrico. / CÓRDOBA

Una vez inscrito, se generará un número de placa para el vehículo. Además, se hace entrega del certificado de inscripción digital en PDF con el que se puede adquirir una etiqueta identificativa con el número de inscripción para colocarla en el VMP a modo de matrícula. La etiqueta se puede obtener en cualquier centro autorizado de expedición de placas de matrícula.

Con el certificado de inscripción, se puede solicitar también la contratación del seguro obligatorio del VMP.

Normativa para circular con patinete por Córdoba

Desde el Ayuntamiento de Córdoba y la DGT recuerdan las normas básicas para circular en patinete eléctrico por la capital:

El patinete debe estar homologado como VMP y contar con marcado oficial o placa si fue adquirido después del 22 de enero de 2024.

y contar con marcado oficial o placa si fue adquirido después del 22 de enero de 2024. No está permitido circular con patinetes modificados respecto a sus características originales.

Solo puede circular una persona por vehículo .

. Es obligatorio conducir con precaución y sin distracciones, respetando siempre las normas de circulación .

. Si circulas de noche o con poca visibilidad, hay que llevar luces y elementos reflectantes.

No se pueden utilizar auriculares ni dispositivos móviles mientras se conduce.

No se puede circular bajo los efectos del alcohol o de sustancias estupefacientes.

Deben respetarse los semáforos, señales y demás normas de circulación vial.

No se permite la circulación por aceras o zonas peatonales, salvo autorización expresa.

Control de la Policía Local a los patinetes. / A. J. González

Multas de 80 a 1.000 euros

La normativa establece las siguientes sanciones por infracciones a la hora de circular con un patinete eléctrico o VMP, con cuantías que van desde los 80 para las sanciones más leves a los 1.000 euros para las más graves: