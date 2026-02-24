¿Qué centros comerciales y supermercados abren en Córdoba este Día de Andalucía?

El sábado 28 de febrero marca el primer festivo de la temporada, tras las vacaciones de Navidad, por la celebración del Día de Andalucía. Un festivo que este año no será puente, pero en el que sí podrán disfrutar de un fin de semana largo los docentes y alumnos cordobeses, que tienen el lunes 2 de marzo marcado en rojo en el calendario por la celebración del Día de la Comunidad Educativa.

¿Será posible hacer compras de última hora o disfrutar del tiempo de ocio en un centro comercial? Pues sí será posible, ya que el sábado 28 de febrero es uno de los festivos con apertura autorizada este 2026 en Andalucía, si bien no todos abrirán, mientras que otros lo harán con horario especial.

Centros comerciales

Este es el horario de los centros comerciales de Córdoba el Día de Andalucía:

Centro Comercial El Arcángel. Los comercios, los cines y zona de restauración abren en su horario habitual este 28 de febrero.

Centro Comercial La Sierra. Abre en su horario comercial habitual y el hipermercado Carrefour lo hace en horario de 10.00 a 22.00 horas.

Patios de Azahara. Abre en su horario comercial habitual.

Centro Comercial Zoco. El supermercado Deza y los comercios cierran este sábado 28 de febrero, y la zona de restauración abre en su horario habitual.

El Corte Inglés. Los centros de El Corte Inglés de Ronda de los Tejares y Ronda de Córdoba abren este Día de Andalucía en horario de 10.00 a 22.00 horas.

Centro Comercial La Sierra. / CÓRDOBA

Supermercados

Los supermercados tienen este horario el Día de Andalucía:

Mercadona. Abren este festivo del 28 de febrero en horario especial de 9.00 a 15.00 horas.

Supermercados Deza. Los supermercados de la cadena cierran sus puertas esta jornada.

Supermercados El Jamón. Los establecimientos de El Jamón abren este 28 de febrero con horario especial de 9.30 a 14.30 horas, mientras que los de la línea Óptima abrirán en horario habitual de 9.30 a 21.30 horas. Más detalles, aquí.

Lidl. Abren en su horario habitual este festivo del 28 de febrero

Aldi. Sus tiendas abren de 9.00 a 21.30 horas.

Carrefour. Abren los hipermercados en horario de 10.00 a 22.00 horas y abren las tiendas de Carrefour Express en su horario habitual.

Supermercados Día. Consulta el horario de apertura aquí.

Alcoop. Cierra el 28 de febrero.

Clientes a las puertas del Mercadona de Santa Rosa. / CÓRDOBA

Festivos de apertura en Córdoba en 2026

La Orden de 23 de junio de 2025, establece el calendario de domingos y festivos en los que los establecimientos comerciales podrán permanecer abiertos al público durante el año 2026, al margen de la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT). Los festivos de apertura en 2026 son los siguientes: