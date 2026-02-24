Córdoba ha vivido un "día importante", una jornada especial destinada a "reconocer a las personas que son un ejemplo porque hacen de Andalucía y de Córdoba un lugar mejor". El acto de entrega de las Banderas de Andalucía 2026 ha reunido a un ramillete de personalidades del mundo de la empresa, del arte, de las humanidades, de la ciencia, con el que la provincia y la ciudad han exhibido en un escaparate el talento, el emprendimiento y el valor de su gente. En vísperas del Día de Andalucía, que se celebra cada año el 28 de febrero, el Teatro Góngora ha acogido el acto de entrega de los galardones cordobeses, en los que ha destacado la amplia representación femenina entre los galardonados en todos los ámbitos. En esta edición, los premiados han sido María Rosal, María José Llergo, Anbar 2002 SL, que lidera Anabel Bernal, CD Pozoblanco, Cáritas Diocesana, el hospital San Juan de Dios, Docriluc SL y Cunext Group, ambas con mujeres a la cabeza, Santifoods y Rosa María Gallardo Cobos.

"Córdoba vuelve a ponerse en pie a pesar del dolor"

El acto ha empezado y ha concluido con música, primero con piezas de la Carmen de Bizet y con los Himnos de Andalucía y de España como colofón, a cargo de la mano de la agrupación musical Entre Cuerdas Ensemble. La periodista Mar Rodríguez ha actuado como maestra de ceremonias en un acto en el que el delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, ha recordado la dureza que se ha vivido la provincia en las últimas semanas, con motivo de la tragedia ferroviaria de Adamuz y el temporal que ha sacudido a muchas familias, "días de silencio compartido, de incertidumbre para muchos cordobeses, tras el cual esta tierra ha vuelto a hacer lo que hace siempre, ponerse en pie, a pesar del dolor, sacando lo mejor de nosotros mismos, con coordinación, con entrega, con vecinos ayudando a vecinos".

Córdoba entrega las Banderas de Andalucía 2026 a diez ejemplos "que hacen de esta tierra un lugar mejor". / A. J. González

Córdoba se ha reunido un año más para celebrar y para reafirmar que "no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos", ha destacado Molina, "en una provincia consciente de que cada esfuerzo suma, apoyada en siglos de historia, que celebra la libertad, la cultura y los valores que nos unen como pueblo". Molina ha aprovechado para reivindicar mayor capacidad eléctrica para que Córdoba no se quede atrás en el desarrollo industrial y ha destacado la firme apuesta de la base logística o la recuperación de los temporales como prioridades a corto y medio plazo.

María Rosal, Humanidades y Letras

La Bandera de Andalucía de las Humanidades y las Letras ha recaído en la poeta y catedrática María Rosal (Fernán Núñez), por una vocación literaria que la ha acompañado toda la vida y que se ha traducido en una brillante trayectoria literaria y académica, con más de veinte libros publicados y numerosos premios de relevancia -entre ellos el Andalucía de la Crítica y el Premio Nacional de Poesía José Hierro. María Rosal ha mostrado su agradecimiento a la Junta por un premio "que recibo con gran honor", así como a "todas las personas que me han acompañado porque nadie llega solo a ningún sitio: a la Universidad de Córdoba, a mis amigos, a mi familia y a mi marido y a mi pueblo". Rosal ha explicado que se siente afortunada casi todos los días porque "he podido dedicarme a lo que más me gusta, a la escritura y la docencia, que han sido los grandes puntales de mi existencia a los que me he dedicado con todo mi empeño". En el atril, ha leído un poema inédito dedicado a mi madre y a las mujeres que no tuvieron las oportunidades que hemos tenido otras y que han construido esta Andalucía.

María José Llergo, a las Artes

La cantante cordobesa María José Llergo (Pozoblanco), una de las voces más singulares de la música contemporánea, ha recogido la Bandera de Andalucía de las Artes. Llergo, una mujer que "no se explica sin su raíz en Andalucía ni con el legado de su abuelo Pepe", como destacó Adolfo Molina, se animó a cantar el himno de Andalucía ante las cámaras, antes de recoger el premio, aseguró que "Andalucía para mí es todo, mi país y mis alas, es enseñarme a vivir trabajando muy duro, bebiendo de la cultura y de la inteligencia de los sabios de nuestra tierra y volar por el mundo manteniendo la alegría de vivir que nos define porque somos más currantes que cualquiera, pero a la hora de currar no nos gana ni dios".

El premio reconoce su capacidad para renovar la tradición flamenca y su actitud como embajadora del talento andaluz fuera y dentro de España, desde una sensibilidad actual y comprometida, en trabajos como Sanación y Ultrabelleza, y por premios como el Goya a la Mejor Canción Original por Te espera el mar. Según dijo, un día le preguntaron cómo definiría a los andaluces "y dije que los andaluces somos luces que andan". También mostró su compromiso para "ayudar con mi voz a que se conozca a Andalucía por lo que realmente somos" Tras recordar a sus abuelos, ha reivindicado su tierra, "el Valle de los Pedroches, esos cantes milenarios porque Andalucía es una tierra llena de sabiduría infinita, de calidad de vida y de alegría de vivir". "La niña que cantaba y la mujer que soy hoy somos muy felices hoy", ha apostillado.

Anbar 2002 SL, Cultura y Patrimonio

La Bandera de Andalucía a la Cultura y el Patrimonio ha distinguido a la empresa cordobesa Anbar 2002 SL, especializada en restauración y conservación de obras de arte y bienes patrimoniales, con una intensa labor de cuidado y mimo en la Mezquita-Catedral de Córdoba. La restauradora Anabel Barrena, con 40 años de trayectoria a sus espaldas, ha mostrado su satisfacción por un reconocimiento que "supone un impulso para seguir trabajando en una labor tan delicada como la recuperación del patrimonio, una responsabilidad que parte de la experiencia atesorada durante tantos años". En cuanto a la Mezquita, ha destacado que todo el equipo "está muy volcado en la rehabilitación de la Mezquita tras el incendio, ya ha concluido el trabajo en el retablo de San Nicolás de Bari que estaba afectado por el humo y los resultados hasta ahora son magníficos".

CD Pozoblanco, al Deporte

La Bandera de Andalucía del Deporte ha reconocido al Club Deportivo Pozoblanco, fundado en 1926, que celebra en 2026 su centenario como uno de los clubes más antiguos y representativos del fútbol andaluz. El equipo se ha convertido en un símbolo de identidad, arraigo y cohesión social para varias generaciones en Los Pedroches bajo el lema Un siglo, una pasión. Sergio Galán, presidente del club, ha asegurado que la distinción "supone un reconocimiento a una trayectoria de cien años en la que cientos y cientos de andaluces han mostrado su compromiso sosteniendo a la formación y a los que estamos ahora nos da una motivación para seguir". Son muy pocos los clubes deportivos con cien años y lo más destacado es "la constancia a estos niveles, ya que requiere mucho esfuerzo, poner en valor ese tesón".

Cáritas Diocesanas, a los Valores Humanos

Cáritas Diocesana de Córdoba ha recibido este año la Bandera de Andalucía a los Valores Humanos, la Solidaridad y la Concordia, coincidiendo con el 60 aniversario de su constitución canónica como principal organismo de acción social de la Iglesia en la diócesis, una historia de amor a los demás que dura más de medio siglo. En este tiempo, ha realizado iniciativas como el hogar residencia San Pablo, la Casa Madre del Redentor o la empresa Solemcoor, para la promoción de las personas más vulnerables. Según su gerente, Jesús Jurado, se trata de "un reconocimiento que supone un verdadero estímulo para seguir trabajando en favor de una sociedad más justa y más fraterna".

Hospital San Juan de Dios, Investigación, Ciencia y Salud

La Bandera de Andalucía a la Investigación, la Ciencia y la Salud ha recaído en el hospital San Juan de Dios de Córdoba que celebra 90 años como referente de atención, innovación e investigación desde la llegada a la ciudad de los hermanos de San Juan de Dios. El centro compagina la ciencia y la vocación de servicio basada en la dignidad, la empatía y el cuidado de las personas. Su director gerente, Horacio Pijuán, ha recordado que estos noventa años han supuesto un largo camino de adaptación constante a las necesidades asistenciales de Córdoba, sin abandonar la bandera de la humanidad y la cercanía. Según Pijuán, les define "la vocación de servicio y un modelo de humanización que pone en el centro a la persona, tanto en la parte social como asistencial, para cuidar y sacar adelante al vulnerable". El gerente ha apuntado que la Obra Social Hermano Bonifacio atiende a más de 500 familias de los barrios más deprimidos de la ciudad, algo que va más allá de una estrategia". Por último, ha agradecido el trabajo de profesionales y voluntarios que colaboran con la institución.

Docriluc SL, Economía y Empresa

En el ámbito económico, la Bandera de Andalucía de la Economía y la Empresa reconoce a Docriluc SL (Lucena), empresa líder en el sector de la refrigeración comercial e industrial para hostelería, alimentación y retail, con presencia en más de 45 países. Además de invertir en empleo de calidad, la firma es un ejemplo de apuesta empresarial por la innovación, la eficiencia energética y el respeto al medio ambiente. Mª Ángeles López, directora general de la empresa, ha agradecido un reconocimiento que "nos anima a seguir trabajando, a seguir trabajando y seguir innovando, un orgullo que nos impulsa a seguir comprometidos con la creación de puestos de trabajo estables y de calidad". También ha agradecido el trabajo a su equipo, con más de 150 trabajadores, que con su apoyo y profesionalidad han conseguido que la empresa esté hoy donde está.

Cunext, Mérito Medioambiental

En la categoría de Mérito Medioambiental, la Bandera de Andalucía ha distinguido a Cunext Group, grupo industrial andaluz centrado en la transformación de productos de cobre y aluminio y uno de los mayores transformadores de metales no ferrosos de Europa. La empresa lidera un además un innovador proyecto de fábrica de cobre verde, en línea con los objetivos europeos. Aurora Gracia, vicepresidenta de Cunext, ha agradecido un premio "muy importante que reconoce el enorme esfuerzo económico con una inversión de 150 millones, que está desarrollando la empresa, apostando por la economía circular con el proyecto de cobre verde y que supone además un reconocimiento a la industria pesada en Córdoba". Para la empresa, según Gracia, que ha agradecido el compromiso de sus trabajadores, "Córdoba y Andalucía es mucho más que una sede, es parte de nuestra esencia y parte de nuestro éxito".

Santifoods, Proyección de la provincia

La Bandera de Andalucía a la Proyección de la Provincia ha recaído esta vez en el proyecto creativo del divulgador gastronómico cordobés Santiago Mansilla, que ha valorado este reconocimiento a su proyecto Santifoods, "como un premio a la divulgación de nuestra tierra y de nuestra gastronomía, pero también a todos los jóvenes cordobeses y andaluces a los que represento". Durante la gala, ha reivindicado la historia de la gastronomía de Córdoba porque "estamos demostrando que Andalucía se puede situar a nivel europeo con proyectos muy sólidos, con orgullo de nuestras raíces porque trabajar desde lo local puede tener un impacto global". Para él las redes, "son un escaparate que llega a mucha gente sin pensarlo". Santifoods ha logrado conectar con miles de personas gracias a una cocina cercana, sencilla que potencia el producto local. Santifoods proyecta la gastronomía cordobesa y andaluza más allá de nuestras fronteras, poniendo en valor el aceite de oliva virgen extra y la cocina casera. "Cuando uno cree en su tierra, su tierra crece con él".

Rosa Gallardo, especial trayectoria

La Bandera de Andalucía en reconocimiento a la especial trayectoria de una persona física o jurídica en la defensa y fomento del interés general de la provincia ha sido para Rosa María Gallardo Cobos, doctora ingeniera agrónoma cordobesa y referente en el ámbito agroalimentario. Directora de la Etsiam desde 2016, ha sido la primera mujer en ocupar este cargo en más de 50 años de historia, impulsando la digitalización, la formación de nuevas generaciones y la visibilidad del talento femenino en un sector muy masculinizado. Gallardo ha sido la encargada de hablar en nombre de los galardonados y ha puesto voz "al sentimiento que compartimos". La primera sensación cuando te dan un premio así, ha dicho, es "de sorpresa, emoción, profundo agradecimiento y de responsabilidad porque una Bandera de Andalucía reconoce una manera de entender el compromiso con nuestra tierra y con las personas que en ella viven". Según la portavoz de los premiados, "hoy compartidos una misma convicción, que Córdoba merece lo mejor de nosotros y que cada uno puede contribuir al interés general". En su discurso, ha destacado que en todas las trayectorias se repite una palabra que es el compromiso "con la creación, la excelencia, empleo, innovación, y sobre todo, con el futuro y eso es el interés general, la ilusión cotidiana por hacer las cosas bien incluso cuando es más difícil, proyectar Córdoba y Andalucía al mundo sin dejar de cuidarlas por dentro".

Un mensaje de esperanza para el campo

También ha lanzado un mensaje de esperanza tras las semanas pasadas que han golpeado a las familias de los agricultores y ha asegurado que "hoy más que nunca necesitamos acompañar a un sector al que Córdoba debe mucho" y al que ha dedicado su Bandera de Andalucía. En nombre de todos, ha dedicado un abrazo a los familiares de las víctimas del accidente de Adamuz y un agradecimiento especial a las familias y a los equipos con los que todos conviven. En la vida es importante parar y la concesión de esta bandera nos ha permitido hacerlo. Todos sabemos que nada de lo que se reconoce es individual.

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, ha sido el encargado de cerrar el acto y ha coincidido en que las Banderas de Andalucía "distinguen a las personas que representan lo mejor de nuestra tierra, una bandera que simboliza el orgullo de pertenencia pero también la responsabilidad compartida", ha dicho, "y si algo une a los premiados es que todos han hecho del compromiso con Andalucía su seña de identidad". En su discurso, ha recordado también a las víctimas del accidente de Adamuz y ha reclamado transparencia en la investigación, al igual que ha reivindicado una financiación justa para Andalucía con la que proteger a los andaluces ante situaciones como el reciente temporal.