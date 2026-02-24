OCIO EN CÓRDOBA
Vuelve a Córdoba la cita de la cultura ‘geek’: fechas, 'influencers', actividades y entradas del Play Córdoba Game Fest
El Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba (CEFC) acogerá dos jornadas dedicadas a los videojuegos y ocio digital
Los forofos de los videojuegos, gaming y los eSports tienen una cita en el mes de marzo en Córdoba con una nueva edición del Play Córdoba Game Fest, el Festival de Videojuegos, Ocio Digital y Nueva Cultura que cada año congrega a miles de expertos y aficionados en la capital.
El evento, que celebra su séptima edición, tendrá como centro neurálgico el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba (CEFC), que durante dos jornadas acogerá el mayor evento de ocio digital y cultura geek, que incluye un programa plagado de experiencias, competiciones, exposiciones, workshops y presencia de influencers, entre otros reclamos.
¿Qué es el Córdoba Play Game Fest?
Se trata del mayor evento de videojuegos de la provincia de Córdoba. En él, no solo se podrán probar las últimas novedades del mundillo, también habrá torneos de eSports, diferentes actividades de la cultura pop, batallas de freestyle, K-Pop, cosplay, drones o robótica.
Fechas y horarios del evento ‘gaming’ de Córdoba
El Play Córdoba Game Fest 2026 se celebra el 21 y 22 de marzo en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba (CEFC). El horario del sábado 21 de marzo es de 10.00 a 21.00 horas, y el domingo, de 10.00 a 19.00 horas.
Zonas y actividades
En el Festival se podrá disfrutar de más de 300 actividades con torneos pro y amateur de eSports y videojuegos, Asian córner (Cosplay, K-Pop y talleres), tecnología y creatividad con drones, robótica, impresión 3D, Art Alley y Estudios DEV, conferencias y charlas con influencers y creadores de contenido.
El evento repetirá el formato de anteriores ediciones con zonas diferentes:
- eSports: Donde disfrutar de la competición de los videojuegos.
- Fan zone: Para conocer a los streamers e influencers que asistan
- Sim F1: Con varios simuladores y volantes para juegos de Fórmula 1
- Retro arcade: En la que disfrutar de videojuegos y consolas históricas
- Free zone: Una zona donde el único objetivo es divertirse jugando a videojuegos
- Nerf Corner: En la que descargar adrenalina con estas pistolas con balas de gomaespuma
- VR area: Para probar la realidad virtual
- Drone zone: Habrá talleres donde aprender y recibir las primeras clases de vuelo, así como exhibiciones
- Robot Lab: Si quieres aprender conceptos de robótica, domótica o programación esta es tu zona
- Dev Area: Donde iniciarse o profundizar en el desarrollo de videojuegos
- Play music: Encuentro para artistas emergentes o batallas de freestyle
- Asian zone: Talleres y actividades, concursos relacionados con el mundo asiático
- K-Pop Station: Talleres y concursos donde aprender sobre pop coreano
- Cosplay area: Para vestirte como tus personajes favoritos
- Table tops: Un encuentro para los amantes de los juegos de mesa
- Art corner: Espacio donde promover el arte local y del sector
- Expo area: Habrá merchandising, artículos y objetos relacionados con las temáticas coleccionistas
- F&D area: Con foodtrucks, barras y mucho más es la propuesta gastronómica del evento.
- Play Kids: zona infantil
Influencers y creadores de contenido
La organización ya ha adelantado algunos de los influencers y creadores de contenido que acudirán a la cita en Córdoba, entre los que destacan Claudio Serrano, Keibron, Anikilo, MyYes o SUJA. A ellos se sumarán en los próximos días nuevas confirmaciones.
Entradas al Play Córdoba Game Fest
Las entradas para la séptima edición del Play Córdoba Game Fest ya están en preventa y se pueden adquirir en su página web. El precio para acudir un día, ya sea el sábado o el domingo, es de 7,5 euros, y el pack para las dos jornadas asciende a 14,50 euros.
