Vuelve a Córdoba la cita de la cultura ‘geek’: fechas, 'influencers', actividades y entradas del Play Córdoba Game Fest

Los forofos de los videojuegos, gaming y los eSports tienen una cita en el mes de marzo en Córdoba con una nueva edición del Play Córdoba Game Fest, el Festival de Videojuegos, Ocio Digital y Nueva Cultura que cada año congrega a miles de expertos y aficionados en la capital.

El evento, que celebra su séptima edición, tendrá como centro neurálgico el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba (CEFC), que durante dos jornadas acogerá el mayor evento de ocio digital y cultura geek, que incluye un programa plagado de experiencias, competiciones, exposiciones, workshops y presencia de influencers, entre otros reclamos.

¿Qué es el Córdoba Play Game Fest?

Se trata del mayor evento de videojuegos de la provincia de Córdoba. En él, no solo se podrán probar las últimas novedades del mundillo, también habrá torneos de eSports, diferentes actividades de la cultura pop, batallas de freestyle, K-Pop, cosplay, drones o robótica.

Fechas y horarios del evento ‘gaming’ de Córdoba

El Play Córdoba Game Fest 2026 se celebra el 21 y 22 de marzo en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba (CEFC). El horario del sábado 21 de marzo es de 10.00 a 21.00 horas, y el domingo, de 10.00 a 19.00 horas.

Manuel Murillo

Zonas y actividades

En el Festival se podrá disfrutar de más de 300 actividades con torneos pro y amateur de eSports y videojuegos, Asian córner (Cosplay, K-Pop y talleres), tecnología y creatividad con drones, robótica, impresión 3D, Art Alley y Estudios DEV, conferencias y charlas con influencers y creadores de contenido.

El evento repetirá el formato de anteriores ediciones con zonas diferentes:

eSports: Donde disfrutar de la competición de los videojuegos.

Fan zone: Para conocer a los streamers e influencers que asistan

Sim F1: Con varios simuladores y volantes para juegos de Fórmula 1

Retro arcade: En la que disfrutar de videojuegos y consolas históricas

Free zone: Una zona donde el único objetivo es divertirse jugando a videojuegos

Nerf Corner: En la que descargar adrenalina con estas pistolas con balas de gomaespuma

VR area: Para probar la realidad virtual

Drone zone: Habrá talleres donde aprender y recibir las primeras clases de vuelo, así como exhibiciones

Robot Lab: Si quieres aprender conceptos de robótica, domótica o programación esta es tu zona

Dev Area: Donde iniciarse o profundizar en el desarrollo de videojuegos

Play music: Encuentro para artistas emergentes o batallas de freestyle

Asian zone: Talleres y actividades, concursos relacionados con el mundo asiático

K-Pop Station: Talleres y concursos donde aprender sobre pop coreano

Cosplay area: Para vestirte como tus personajes favoritos

Table tops: Un encuentro para los amantes de los juegos de mesa

Art corner: Espacio donde promover el arte local y del sector

Expo area: Habrá merchandising, artículos y objetos relacionados con las temáticas coleccionistas

F&D area: Con foodtrucks, barras y mucho más es la propuesta gastronómica del evento.

Play Kids: zona infantil

El Play Córdoba Game Fest en su edición de 2025. / Manuel Murillo

Influencers y creadores de contenido

La organización ya ha adelantado algunos de los influencers y creadores de contenido que acudirán a la cita en Córdoba, entre los que destacan Claudio Serrano, Keibron, Anikilo, MyYes o SUJA. A ellos se sumarán en los próximos días nuevas confirmaciones.

Entradas al Play Córdoba Game Fest

Las entradas para la séptima edición del Play Córdoba Game Fest ya están en preventa y se pueden adquirir en su página web. El precio para acudir un día, ya sea el sábado o el domingo, es de 7,5 euros, y el pack para las dos jornadas asciende a 14,50 euros.