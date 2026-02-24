Día Internacional de las Mujeres
Cine, conferencias, carrera y manifestación: el Ayuntamiento de Córdoba presenta su programa para el 8M
Las actividades ponen el acento en el reto de la conciliación y la corresponsabilidad
El Ayuntamiento de Córdoba ha dado a conocer las actividades que llevará a cabo el próximo 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, centradas este año en el reto de la conciliación y la corresponsabilidad. El programa culminará con la manifestación que tendrá lugar a las 12 de la mañana con salida de la glorieta de la Cruz Roja e incluye conferencias, conciertos y proyecciones, entre otras actividades. Estas actividades se suman a las presentadas también este martes por la Asamblea 8M Córdoba.
La delegada de Igualdad, Marián Aguilar, ha avanzado este martes el programa de actos y ha recordado que el 8M ha de ser "un día de reconocimiento, un día de sensibilización y un día también de reivindicación". La edil del PP ha desligado esta celebración "de la ideología", ya que el 8M trata, ha dicho, "de un derecho constitucional, de un compromiso y de una responsabilidad que tenemos las instituciones". Además, poniendo el foco en el lema de este año, Aguilar ha defendido la importancia del tiempo y del hecho de que como sociedad seamos capaces de armonizar y de poner herramientas y medidas para que las mujeres puedan armonizar la vida laboral y profesional con la vida familiar.
En este sentido, el Ayuntamiento de Córdoba va a celebrar más de 50 actividades que pondrán el acento en la brecha de género y en la necesidad de adoptar medidas para combatirla. Asimismo, desde la Delegación de Igualdad -que ha confeccionado el programa en colaboración con las asociaciones de mujeres de Córdoba- también quiere interpelar al hombre para que sea corresponsable en este reto de la igualdad.
Algunas cifras
Marián Aguilar ha dado algunos datos para señalar la brecha de género entre hombres y mujeres, como el hecho de que España sea uno de los países que presenta más desigualdad de paro, mayor desempleo femenino frente a otros países, ya que éste se sitúa en torno al 20%. Es decir, el 85% de las mujeres frente al 15% de los hombres son las que solicita la reducción de jornada por cuidado de menores o familiares. Las excedencias también por cuidado tienen una mayor impacto entre las mujeres, siendo casi el 90% de las solicitadas. O el hecho de que el 20% de los contratos a tiempo parcial tengan nombre de mujer y vengan motivados también por esos cuidados.
Más de 50 actividades
Las más de 50 las actividades programadas por el Ayuntamiento de Córdoba en torno al 8M pretenden llegar a todas las edades y todos los gustos, e incluyen talleres, jornadas, conferencias, conciertos, exposiciones de fotografía, una carrera (el día 5 de marzo y partirá de la avenida de la Fuensanta), un ciclo de proyecciones de películas y teatro.
El ciclo de cine dará comienzo el 25 de febrero en el salón de actos de Poniente Surcon la proyección de la película documental La singla; habrá otra proyección el 3 de marzo del documental Ellas en la ciudad, en el centro cívico Norte; otra el 10 de marzo con la proyección de la película Cinco Lobitos en el centro cívico del Naranjo; el 13 de marzo será el turno de La buena esposa en la sede de la Asociación de Vecinos Rafael Alberti; el 24 de marzo en el centro cívico Norte se proyectará la película Tiempo al completo, y el ciclo terminará el 9 de abril en el Centro de Iniciativas Culturales Osio.
"Avanzar en conciliación y avanzar en corresponsabilidad es avanzar hacia una sociedad más justa y más democrática", ha asegurado la edil del PP, que también ha animado a participar en los actos del 8M y en la manifestación a todos los cordobeses.
