Cine, conferencias, carrera y manifestación: el Ayuntamiento de Córdoba presenta su programa para el 8M

El Ayuntamiento de Córdoba ha dado a conocer las actividades que llevará a cabo el próximo 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, centradas este año en el reto de la conciliación y la corresponsabilidad. El programa culminará con la manifestación que tendrá lugar a las 12 de la mañana con salida de la glorieta de la Cruz Roja e incluye conferencias, conciertos y proyecciones, entre otras actividades. Estas actividades se suman a las presentadas también este martes por la Asamblea 8M Córdoba.

La delegada de Igualdad, Marián Aguilar, ha avanzado este martes el programa de actos y ha recordado que el 8M ha de ser "un día de reconocimiento, un día de sensibilización y un día también de reivindicación". La edil del PP ha desligado esta celebración "de la ideología", ya que el 8M trata, ha dicho, "de un derecho constitucional, de un compromiso y de una responsabilidad que tenemos las instituciones". Además, poniendo el foco en el lema de este año, Aguilar ha defendido la importancia del tiempo y del hecho de que como sociedad seamos capaces de armonizar y de poner herramientas y medidas para que las mujeres puedan armonizar la vida laboral y profesional con la vida familiar.

En este sentido, el Ayuntamiento de Córdoba va a celebrar más de 50 actividades que pondrán el acento en la brecha de género y en la necesidad de adoptar medidas para combatirla. Asimismo, desde la Delegación de Igualdad -que ha confeccionado el programa en colaboración con las asociaciones de mujeres de Córdoba- también quiere interpelar al hombre para que sea corresponsable en este reto de la igualdad.

Presentación del programa del 8M del Ayuntamiento de Córdoba. / RAFAEL MELLADO

Algunas cifras

Marián Aguilar ha dado algunos datos para señalar la brecha de género entre hombres y mujeres, como el hecho de que España sea uno de los países que presenta más desigualdad de paro, mayor desempleo femenino frente a otros países, ya que éste se sitúa en torno al 20%. Es decir, el 85% de las mujeres frente al 15% de los hombres son las que solicita la reducción de jornada por cuidado de menores o familiares. Las excedencias también por cuidado tienen una mayor impacto entre las mujeres, siendo casi el 90% de las solicitadas. O el hecho de que el 20% de los contratos a tiempo parcial tengan nombre de mujer y vengan motivados también por esos cuidados.

Más de 50 actividades

Las más de 50 las actividades programadas por el Ayuntamiento de Córdoba en torno al 8M pretenden llegar a todas las edades y todos los gustos, e incluyen talleres, jornadas, conferencias, conciertos, exposiciones de fotografía, una carrera (el día 5 de marzo y partirá de la avenida de la Fuensanta), un ciclo de proyecciones de películas y teatro.

El ciclo de cine dará comienzo el 25 de febrero en el salón de actos de Poniente Surcon la proyección de la película documental La singla; habrá otra proyección el 3 de marzo del documental Ellas en la ciudad, en el centro cívico Norte; otra el 10 de marzo con la proyección de la película Cinco Lobitos en el centro cívico del Naranjo; el 13 de marzo será el turno de La buena esposa en la sede de la Asociación de Vecinos Rafael Alberti; el 24 de marzo en el centro cívico Norte se proyectará la película Tiempo al completo, y el ciclo terminará el 9 de abril en el Centro de Iniciativas Culturales Osio.

"Avanzar en conciliación y avanzar en corresponsabilidad es avanzar hacia una sociedad más justa y más democrática", ha asegurado la edil del PP, que también ha animado a participar en los actos del 8M y en la manifestación a todos los cordobeses.