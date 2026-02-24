La CIAF afirma que Adif recogió piezas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) pese a que "se había avisado de que no las retiraran"

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) afirma que Adif retiró piezas de la zona cero de Adamuz (Córdoba), pese a que "se había avisado de que no las retiraran hasta que llegaran los investigadores con la Guardia Civil". Su presidente, Iñaki Barrón, ha aclarado que "no se trata de piezas críticas", pero el administrador fue advertido para que no las recogiese.

La investigación de las causas del accidente de alta velocidad, que causó 46 fallecidos y un centenar de heridos el 18 de enero pasado, es desarrollada en estos momentos por la Guardia Civil, como Policía Judicial, y por la CIAF, dependiente del Ministerio de Transportes. Diferentes medios de comunicación a nivel nacional avanzaron este lunes la recogida y el análisis de muestras del siniestro por parte de Adif sin contar con autorización judicial y la respuesta de la jueza Cristina Pastor, al frente de la investigación, quien ha reprendido al administrador por esta actuación.

En declaraciones a este periódico, el responsable de la CIAF detalla que Adif trasladó "unas muestras de soldaduras cercanas a las del accidente". Precisamente, los investigadores mantienen como hipótesis central que el origen de la catástrofe pudo situarse en una rotura de carril relacionada con una soldadura, que habría provocado el descarrilamiento del tren Iryo y la colisión de sus últimos coches con un Alvia.

Adif: "Hubieran acabado en un vertedero"

Sin embargo, el administrador asegura que "si Adif no hubiera retirado y custodiado en sus instalaciones esas piezas, que ni la Guardia Civil ni la CIAF se llevaron, con el inicio de las obras, hubieran acabado en cualquier vertedero una vez iniciados los trabajos el día 26". Así, abunda en que "lo que hizo Adif fue preservar el material sobrante y conservarlo siempre a disposición policial y judicial".

Trabajos en las vías donde se accidentaron los dos trenes Iryo y Alvia. / A. J. González

Al ser consultada por este periódico, ha precisado que "solo se retiró entre el día 22 y 23 aquel material que ni la CIAF ni la Guardia Civil se llevaron en su inspección. Todo se trasladó a un edificio de mantenimiento de Adif en Hornachuelos, siempre a disposición judicial y policial. Se trataba de material del tramo dirección Madrid, del que no se produjo el descarrilamiento".

Cinco días después de esta intervención, Adif obtuvo permiso judicial para iniciar las obras de recuperación de la línea. "Por tanto, puede trabajar en la zona afectada para poder volver a poner en marcha el servicio", recuerda. No fue hasta más tarde, el día 30 de enero, cuando "la Guardia Civil vuelve y requiere material. Se le indica que está en Hornachuelos, donde ha estado siempre a su disposición", afirma Adif.