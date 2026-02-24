El Ayuntamiento de Córdoba reactiva la búsqueda de un jefe para la Policía Local

El Ayuntamiento de Córdoba ha reactivado la búsqueda de un jefe para la Policía Local. La teniente alcalde delegada de Recursos Humanos y Salud Laboral, Cintia Bustos, ha aprobado mediante decreto las bases de la convocatoria para la provisión, por el sistema de libre designación de un puesto de jefe de Policía Local, cargo que estaba ocupado de manera provisional desde la jubilación en septiembre del año pasado de Antonio Serrano.

Tras su marcha, el Ayuntamiento publicó una primera convocatoria a la que no acudió ningún intendente principal, por lo que quedó desierta. En la actualidad, el cuerpo de Policía Local en Córdoba cuenta con 440 policías, al frente del cual el gobierno municipal puso de manera provisional a uno de los cuatros intendentes que había en la plantilla, Juan Díaz, que desempeña las labores de jefe desde el verano.

Control de alcohol y drogas de la Policía Local de Córdoba, en una imagen de archivo. / Chencho Martínez

La nueva convocatoria, en el tablón de edictos

La nueva convocatoria será pública una vez que la resolución se publique en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba (BOP), en el tablón de edictos de Ayuntamiento de Córdoba, y en la intranet municipal. Según las bases, el puesto de Jefe de la Policía Local de Córdoba recibirá un complemento específico de 34.259,54 euros, siendo el complemento de destino:del nivel 28 y el tipo de provisión de libre designación con adscripción al grupo A1 Escala AE de funcionarios. Sus funciones específicas será la organización, dirección, coordinación y supervisión de las distintas unidades y servicios del cuerpo de Policía Local de Córdoba.

Requisitos

Podrán participar en el procedimiento el personal funcionario de otros cuerpos de seguridad con categoría igual o superior a la de intendente principal, que deberá estar en posesión de la titulación académica de acceso a la categoría. Concretamente podrán participar en esta convocatoria los siguientes cuerpos y escalas: intendente principal de otros Cuerpos de la Policía Local de Andalucía; comisario principal del Cuerpo Nacional de Policía, comisario del Cuerpo Nacional de Policía, coronel del Cuerpo de la Guardia Civil y teniente coronel del Cuerpo de la Guardia Civil.

El plazo para su presentación será de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.