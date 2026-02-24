El Ayuntamiento de Córdoba y AVRA negocian una solución para las casas de San Agustín

El Ayuntamiento de Córdoba y la Agencia de Vivienda de la Junta de Andalucía (AVRA) están en conversaciones para dar una solución a la situación de abandono de las casas número 4 y 5 de la plaza de San Agustín, la segunda propiedad del Consistorio y la primera, expuesta sin éxito como activo en venta a posibles compradores, de la Junta de Andalucía. Así lo recoge el acta del último consejo rector de la Gerencia de Urbanismo, sobre el cual fuentes municipales han declinado hacer declaraciones «a la espera de que se cierre un acuerdo concreto». AVRA tampoco se ha pronunciado sobre sus planes.

Ambas casas arrastran casi dos décadas de abandono, pendientes de una reforma siempre aplazada. En 2009, coincidiendo con la restauración de la plaza y de la iglesia de San Agustín, se proyectó una remodelación de ambas casas tras un concurso de ideas que ganó un arquitecto madrileño, Ricardo Montoro Coso, dentro del área de rehabilitación de la Axerquía Norte. Su propuesta se llamaba Lo importante está en el interior y planteaba un centro cívico que conectaba ambas casas y que incluía biblioteca, salas lúdicas, sala multiusos, entre otras dependencias.

Aquel impulso se desinfló con la crisis del ladrillo y en 2011 se abandonó con un escaso 30% de ejecución. En 2018, se anunció de nuevo una actuación a cargo de los fondos Edusi que iría más allá de la consolidación estructural de los edificios. El objetivo entonces era dotar al espacio de una zona deportiva y de recreo abriendo el patio al uso vecinal.

En el año 2021, con Salvador Fuentes al frente del área de Urbanismo, el Ayuntamiento informó de que se había liberado por fin el importe necesario, más de 310.000 euros de los fondos Edusi, para acometer la ansiada reforma de la casa número 5.

En ese momento, Urbanismo estaba en conversaciones con la Junta de Andalucía para adquirir la casa o conseguir que la administración autonómica le diera uso. La rehabilitación de la casa número 4 acabó frustrada antes de empezar y los fondos Edusi, de carácter finalista, se tuvieron que devolver porque la intervención no se ejecutó. A día de hoy, nadie tiene claro que el proyecto de obra se llegó a completar y si sería viable hoy o habría que empezar de cero.

El Consejo de Distrito, por su parte, mantiene su propuesta de que ambas casas se conviertan en un centro cívico complementario para toda el área de la Axerquía Norte. En la última reunión que mantuvieron con el presidente de la Gerencia, Miguel Ángel Torrico, y el delegado de Infraestructuras, Miguel R. Madruga, expusieron las necesidades del distrito en este sentido. «Solicitamos una ampliación del centro cívico de La Corredera, que resulta muy pequeño y poco accesible, en el Pósito Municipal», explican, «compaginando dicho uso con otros usos culturales como la instalación de una sala de exposiciones».

Para los miembros del Consejo de Distrito, en un distrito de grandes dimensiones como este, el edificio del mercado del Alcázar daría servicio a la zona de la Judería y Alcázar Viejo; La Corredera a la zona Centro y el futuro centro cívico de San Agustín «a la zona de la Axerquía Norte».

Según los representantes del Consejo, «nuestra propuesta fue escuchada, pero la respuesta que se nos dio es que hay otros distritos como Noroeste o Levante con necesidades más urgentes que el nuestro, por lo que estas actuaciones no son una prioridad municipal». La asociación de vecinos Galea Vetus también urge a dar respuesta a este problema enquistado y coincide en la reivindicación de un «centro cívico que una ambas casas y que se adapte a las necesidades y características de la zona» solicitó en la última junta municipal información de los plazos que maneja el Ayuntamiento para la ejecución del proyecto, pero de momento, no han recibido información.