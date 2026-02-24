Feminismo
La Asamblea 8M Córdoba presenta su programación y declara el Distrito Sur como punto violeta
El colectivo organiza actividades culturales y reivindicativas y convoca la manifestación del 8 de marzo a las 12.00 horas
La Asamblea 8M Córdoba ha presentado su programación con motivo del Día Internacional de las Mujeres, en un acto celebrado el pasado domingo en el Centro Social Rey Heredia y abierto a la ciudadanía y a los colectivos sociales de la ciudad.
La Asamblea, integrada por organizaciones sociales, sindicales y políticas junto a mujeres que participan a título individual, reafirmó su carácter plural y su compromiso con un feminismo interseccional y con perspectiva de derechos humanos, poniendo el foco en la situación de las mujeres trabajadoras, la lucha contra las violencias machistas y el fortalecimiento de los servicios públicos y las políticas de igualdad.
El Distrito Sur, punto violeta
Uno de los momentos centrales del acto fue la declaración del Distrito Sur como punto violeta, una iniciativa destinada a reforzar la sensibilización y la prevención frente a las violencias machistas en el entorno comunitario.
Con esta medida, la Asamblea pretende consolidar espacios seguros y de referencia en los barrios, fomentando la implicación vecinal y la corresponsabilidad social en la defensa de los derechos de las mujeres.
Actividades y manifestación
La programación incluye actividades culturales, formativas y reivindicativas como:
- Concurso de microrrelatos feministas.
- Charla sobre mujeres palestinas.
- Taller de pancartas.
- Mesas informativas en distintos puntos de la ciudad.
- Concierto de Lalola y Zihla.
- Manifestación del 8 de marzo a las 12.00 horas.
Desde la Asamblea 8M Córdoba se anima a la ciudadanía a participar en las actividades programadas y en la manifestación como expresión colectiva del compromiso con la igualdad y los derechos de las mujeres, bajo el lema: “Todas las mujeres, todos los derechos, todos los días”.
