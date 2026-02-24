Antonia Arjona, fundadora del Grupo Rosales, reconocida como Señora de las Tabernas de Córdoba 2026

El Aula del Vino de Córdoba ha reconocido como Señora de las Tabernas 2026 a Antonia Arjona Galán, fundadora del Grupo Rosales y "referente indiscutible" de la tradición hostelera cordobesa, según informa el Grupo Rosales. El nombramiento reconoce la labor desarrollada "como parte indispensable de lo que hoy es uno de los grupos hosteleros de referencia de Andalucía", así como el apoyo "incondicional" de Antonia y su el trabajo durante décadas para poner en pie una organización que hoy cuenta con tres restaurantes; Puerta Sevilla, Taberna La Viuda y La Posada del Caballo Andaluz, alojamientos turísticos y la marca de perfumería Esencia de los Patios, un grupo empresarial que da empleo directo a 55 personas.

Para el Grupo Rosales, este nombramiento supone “un honor inmenso y un motivo de orgullo tremendo”, señalan en un comunicado, al reconocer la trayectoria vital y profesional de una mujer "que ha sido pilar fundamental en la historia de la empresa familiar y en la consolidación de un modelo de hostelería basado en el esfuerzo, la calidad y la identidad cordobesa".

La entrega del galardón tendrá lugar este miércoles 25 de febrero, en un acto que se celebrará a las 20:00 en La Posada del Caballo Andaluz, en la calle San Basilio, y en el que la homenajeada estará acompañada por numerosos amigos testigos de la época dorada del impulso a la restauración en Córdoba así como de sus hijos y nietos.

Una vida dedicada a la familia y la empresa

Antonia Arjona ha sido mucho más que la fundadora de un grupo empresarial. Tras contraer matrimonio el 12 de abril de 1964 con Alberto Rosales Ortega, ambos iniciaron un proyecto de vida y trabajo en común que pronto creció con la llegada de sus hijos Alberto, José, Isabel y Paco y con el impulso decidido al negocio familiar.

La familia Rosales Arjona en una foto antigua. / CÓRDOBA

Desde el restaurante Costa Sur, Antonia ha desempeñado un papel clave, aportando su trabajo constante en la cocina y cuidando con esmero el mantenimiento del establecimiento. Su dedicación no solo garantizó la excelencia del servicio, sino que cimentó los valores que hoy siguen definiendo al Grupo Rosales: el trabajo arduo, la honestidad, la unión familiar y el compromiso con Córdoba.

Con el paso del tiempo, sus hijos se incorporaron al negocio, aprendiendo de primera mano la cultura del esfuerzo y la importancia de cuidar cada detalle, tanto en la gastronomía como en el trato al cliente. Esa herencia de valores ha permitido que el proyecto inicial se consolide y crezca hasta convertirse en un grupo de referencia en la restauración cordobesa y andaluza.

Un premio a una vida de ejemplo y sacrificio

El actual director general del Grupo Rosales, Alberto Rosales Arjona, ha destacado que “este reconocimiento a nuestra madre es un homenaje a toda una vida de sacrificio, discreción y entrega. Ella, junto a mi padre, han sido el alma del proyecto desde el principio. Su apoyo incondicional a nuestro padre y su dedicación diaria hicieron posible que hoy sigamos construyendo sobre unos cimientos sólidos”.

Antonia Arjona venenciando vino cordobés. / CÓRDOBA

“Para nosotros”, añade, “no es solo un premio. Es el reconocimiento público a una mujer que representa la esencia de nuestras tabernas: cercanía, autenticidad, pasión y amor por el trabajo bien hecho”.

El Grupo Rosales quiere agradecer públicamente este reconocimiento, que refuerza su compromiso de seguir honrando el legado de su fundadora y de continuar trabajando para ofrecer a cordobeses y visitantes una experiencia gastronómica fiel a la tradición y a los valores que Antonia Arjona ha sabido transmitir desde el primer día y que aún hoy en día nos hace llegar con sus constantes consejos.