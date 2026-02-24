¿Cómo afectará la apertura de la BLET al empleo, la movilidad y la vivienda en Córdoba?

¿Cómo afectará la apertura de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) al empleo, la movilidad y la vivienda en Córdoba? El Ayuntamiento de Córdoba quiere responder a estas preguntas y para ello ha iniciado la contratación del estudio de impacto de la BLET de Córdoba. El contrato que sale ahora a licitación persigue el análisis actualizado, riguroso y detallado del impacto integral que está suponiendo para Córdoba la implantación de la BLET así como una prospección de los escenarios a futuro. La previsión es que la BLET, con una inversión prevista de 500 millones, esté plenamente operativa en 2029. La idea de hacer un estudio de impacto de la futura infraestructura partió del grupo municipal del PSOE, aunque finalmente la iniciativa la aprobó el PP en el pleno de diciembre con algunas modificaciones.

El estudio que sale a contratación tendrá que incluir la determinación, evaluación y cuantificación de los efectos de la implantación de la BLET en varias dimensiones. En primer lugar, una dimensión económica, con el análisis de empleos directos, indirectos e inducidos que se espera generar. En segundo y tercer lugar, se estudiarán los efectos sociales y comunitarios de la base, así como los empresariales, industriales y tecnológicos. Asimismo, estará incluido el estudio de la dimensión urbana, territorial y de ordenación del suelo, los efectos ambientales y energéticos y el impacto en la movilidad y el transporte que generará la futura infraestructura cerca de la A4. Además, se evaluará la dimensión formativa y, por último, su impacto en la gobernanza y su vinculación con el Plan Estratégico de la Agenda Córdoba.

Aspecto que presenta la zona urbanizada de La Rinconada en la que se levantará la BLET. / Manuel Murillo

Visión integral

El equipo de gobierno quiere que el estudio sirva como referencia estratégica para el Ayuntamiento de Córdoba, de modo que se convierta en un documento base para la planificación, la toma de decisiones y el seguimiento de la implantación de la BLET. El estudio incluirá el desarrollo de un informe analítico y prospectivo completo, exhaustivo y técnicamente contrastado, con carácter multidimensional, y tendrá que ofrecer una visión integrada del impacto global de la base, incluyendo en su contenido: un análisis cuantitativo y cualitativo de contexto actual y prospectivo de la situación; el desarrollo de modelos de evaluación econométricos y territoriales avanzados, y el enfoque en sostenibilidad, innovación y gobernanza.

Presupuesto

El presupuesto base de licitación del contrato asciende a un total de 87.752,73 euros. La Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) General de Ejército Javier Varela tiene previsto comenzar las obras principales de edificación en abril de 2026. El plazo de ejecución de estas obras es de 36 meses, lo que situaría la finalización de las fases principales de construcción hacia principios de 2029. De momento están acabadas las obras de urbanización de los terrenos en los que se ubicará la BLET y quedan pendientes los del parque empresarial anexo.