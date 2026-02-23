La venta de fincas rústicas se recupera en Córdoba y está en niveles de 2008

El año 2025 ha finalizado en positivo para el mercado de las fincas rústicas en Córdoba, que anotó un crecimiento del 11% anual en el número de compraventas efectuadas, con 3.182 operaciones (314 más que el ejercicio anterior) de acuerdo con la información publicada en los últimos días por el Instituto Nacional de Estadística.

Se trata, además, de la cifra de ventas más alta contabilizada en la provincia desde 2008, el ejercicio en que estalló la última gran crisis económica, cuando se registraron 3.288 compraventas de fincas rústicas.

En líneas generales, el año pasado cambiaron de propietario 7.997 terrenos, un 5% más anual y 392 más en números absolutos. Este es el dato más elevado desde 2007, cuando se transmitieron 8.185.

Junto a las compraventas, dentro de esta actividad sobresalen las 3.434 herencias contabilizadas, que representaron una subida del 2% anual. Este es el número más alto de la serie estadística iniciada en 2007.

En tercer lugar, otras fórmulas de transmisiones de propiedad anotaron 1.133 operaciones y estas fueron, también, un 2% más que el año anterior. A cierta distancia aparecen operaciones como las donaciones, con 223 (siete más que en 2024), y las permutas, que fueron 25, un 47% menos anual. En este último caso, el resultado se encuentra en la línea de los dientes de sierra que se observan en la serie estadística a lo largo de los últimos años.

Caen los precios y los tipos

Luis López-Crespo, director nacional de fincas rústicas de Tecnitasa, confirma que en el último año «se han hecho muchas ventas» y ello responde a varios factores. Los precios han pasado de ser «muy altos» en 2024 a ser algo más bajos en 2025; los tipos de interés se han reducido y ahora las hipotecas son más baratas, y el desinterés de los jóvenes puede motivar que las herencias den lugar, finalmente, a ventas de terreno. A esto se añade la competencia que ha supuesto para Córdoba y Sevilla el interés de los inversores en provincias como Huelva, Badajoz y Cáceres.

En líneas generales, este experto afirma que «ahora, las perspectivas del campo son malas». Según detalla, el ganado «está bien, porque hay menos ganaderos y los precios han subido», pero «en la campiña, los cereales son un desastre, la rentabilidad del trigo es casi nula». En su opinión, «lo único rentable es el olivar en intensivo, en espaldera, tanto en secano como en riego». Los cítricos «están bien, pero tienen muchas limitaciones por la normativa europea, y las hortícolas también están bien», añade. Sin embargo, el almendro «está mal por la normativa europea, que limita el uso de fitosanitarios, y la competencia de EEUU», detalla.