La Universidad de Córdoba contratará suministro eléctrico 100% renovable para todos sus centros.

La Universidad de Córdoba (UCO) ha formalizado un contrato para el suministro de energía eléctrica 100% renovable que cubrirá la totalidad de sus centros y dependencias. El acuerdo contempla el abastecimiento de aproximadamente 33 GWh durante los dos primeros años, distribuidos en 29 puntos de suministro, tanto en alta como en baja tensión.

El contrato ha sido suscrito por el rector de la UCO, Manuel Torralbo Rodríguez, y el delegado institucional de Iberdrola en Andalucía, Antonio Fernández González. Tendrá una duración inicial de dos años, con posibilidad de prórroga hasta un máximo de cuatro, y cuenta con un presupuesto base de 4.132.231,4 euros (sin IVA) para el periodo inicial, informa la UCO en una nota de prensa.

Garantía de origen y monitorización digital

Además del suministro eléctrico con garantía de origen 100% renovable, el acuerdo incluye asesoramiento técnico periódico para optimizar el consumo y la facturación, así como una plataforma digital de monitorización que permitirá el seguimiento detallado de los puntos de suministro, el control de la facturación y el análisis de indicadores de eficiencia energética.

El adjudicatario asumirá también la gestión de los Certificados de Ahorro Energético (CAE) derivados de las actuaciones de eficiencia ya desarrolladas por la Universidad, lo que permitirá monetizar parte de las inversiones realizadas en los últimos años.

Un paso más en la estrategia de campus sostenible

El rector ha destacado que el Vicerrectorado de Campus Sostenible lleva años impulsando medidas de ahorro y eficiencia energética, como la renovación de equipos de climatización, la instalación de láminas de control solar y actuaciones de aislamiento térmico en edificios. “Son medidas que se ven poco, pero que tienen un alto impacto en el bienestar y confort de la comunidad universitaria”, ha señalado.

Por su parte, el delegado de Iberdrola en Andalucía ha subrayado que el acuerdo refleja el compromiso de la compañía de acompañar a instituciones públicas en su apuesta por la electrificación, la eficiencia y la digitalización de la gestión energética.

La vicerrectora de Campus Sostenible, Amanda García Marín, ha recordado que la UCO es un consumidor energético “grande y complejo”, con centros dispersos, por lo que este contrato supone un avance significativo hacia un modelo de gestión energética más eficiente y sostenible.

Con esta actuación, la Universidad de Córdoba consolida su apuesta por la transición energética y la modernización de su campus, reforzando su compromiso con la sostenibilidad ambiental y la eficiencia en la gestión de recursos.