Un triángulo de ocio familiar 100% accesible en Córdoba: el centro de educación ambiental se une al zoo y al Botánico

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Córdoba ha dado luz verde este lunes al Plan de Accesibilidad del Centro de Educación Ambiental (Pacea), impulsado por la Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente en colaboración con el área de Inclusión y Accesibilidad. El delegado de Sostenibilidad, Daniel García Ibarrola, y el de Accesibilidad, Bernardo Jordano, junto al portavoz del gobierno municipal, Miguel Ángel Torrico, han dado cuenta de este proyecto, que permitirá conformar una manzana de ocio familiar 100% accesible formado por tres espacios: el Pacea, el Jardín Botánico y el Centro de Conservación Zoo de Córdoba.

Como ha detallado Ibarrola, el plan de accesibilidad para este espacio pivotará sobre cuatro ejes: la mejora de los accesos y del entorno, la del propio edificio, la adaptación de la zona de visitantes y la aplicación de una señalización adaptada y una comunicacion inclusiva. La inversión será de 155.000 euros y permitirá conformar un espacio accesible a cualquier persona, sean cuales sean sus capacidades, y para un centro que recibe numerosas visitas de escolares a lo largo del año.

Bernardo Jordano, Daniel García Ibarrola y Miguel Ángel Torrico. / MELLADO

Las claves del plan de accesibilidad

En cuanto a las carencias que se observan en el Centro de Educación Ambiental y las mejoras que se proponen se habla, por ejemplo, de que no dispone de una zona reservada de aparcamientos como tal y se plantea un vado peatonal accesible con pavimento podotáctil. Se aboga, por otra parte, por ejecutar un itinerario peatonal en el interior del recinto que esté bien delimitado y sea accesible y seguro en todos los puntos.

Para la parte de recepción se habla de cambiar la posición del módulo bajo para la atención al público e introducir herramientas de apoyo para que la información sea fluida con la mayoría de perfiles. En la zona de los huertos, uno de los espacios más señeros del centro, tampoco hay itinerario accesible, por lo que se pretende mejorar este punto, así como poner pictogramas estandarizados y validados que ayuden a identificar esa zona y a diferenciar los sectores destinados a las actividades del huerto de las áreas de paso. Se proponen soluciones similares para la parte de los talleres.

Imagen de archivo del Centro de Educación Ambiental de Córdoba. / Paula Ruiz

Más asuntos

Por otro lado, la junta de gobierno local ha aprobado también el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Córdoba y la Asociación de Voluntarios Grupo Local de Pronto Auxilio de Siete Fincas, para la prevención y lucha contra incendios forestales en la sierra de Córdoba, y de concesión de subvención, dotado de 25.000 euros.

La misma cantidad se destinará a la convocatoria de subvenciones de la Delegación de Fiestas y Tradiciones para el impulso de actividades de asociaciones y entidades sin ánimo de lucro relacionadas con las fiestas populares y tradicionales de Córdoba correspondientes al año 2026. Como ha indicado Torrico, puntuarán más aquellas actividades que se desarrollen fuera del casco histórico.