Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las pérdidas del temporal, la desconocida historia del otro puente romano de la capital y los campamentos de verano son nuestros tres titulares destacados en la tarde de este lunes

Puente romano sobre el arroyo Pedroches.

Puente romano sobre el arroyo Pedroches. / Ramón Azañón

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Abrimos nuestro boletín en la tarde de este lunes con el balance del tren de borrascas en la provincia: la Junta cifra en más de 367 millones de euros las pérdidas en Córdoba y activa un paquete de ayudas para paliar los daños. Además, rescatamos la historia del otro puente romano de la capital, la desconocida pasarela sobre el arroyo Pedroches que también forma parte del legado histórico cordobés. Y miramos también al verano con el regreso de los campamentos de Cerro Muriano, que ofertarán 2.000 plazas para niños y jóvenes de toda la provincia.

Además, también destacamos:

Córdoba ciudad

Provincia

Deportes

Cultura

Córdoba

