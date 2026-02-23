La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Las pérdidas del temporal, la desconocida historia del otro puente romano de la capital y los campamentos de verano son nuestros tres titulares destacados en la tarde de este lunes
Abrimos nuestro boletín en la tarde de este lunes con el balance del tren de borrascas en la provincia: la Junta cifra en más de 367 millones de euros las pérdidas en Córdoba y activa un paquete de ayudas para paliar los daños. Además, rescatamos la historia del otro puente romano de la capital, la desconocida pasarela sobre el arroyo Pedroches que también forma parte del legado histórico cordobés. Y miramos también al verano con el regreso de los campamentos de Cerro Muriano, que ofertarán 2.000 plazas para niños y jóvenes de toda la provincia.
- La Junta cifra en más de 367 millones las pérdidas del tren de borrascas en Córdoba y activa las ayudas
- El otro puente romano de Córdoba: la historia desconocida de la pasarela sobre el arroyo Pedroches
- Vuelven los campamentos de verano de Cerro Muriano con 2.000 plazas para niños y jóvenes de Córdoba
Además, también destacamos:
Córdoba ciudad
- El Reina Sofía celebra 50 años de historia con un centenar de actividades y reforzando su vínculo con Córdoba
- La licitación de Cosmopoética incluye por primera vez criterios "subjetivos" para seleccionar a autores
- Suspendida la cárcel para dos acusados de apuñalar al portero de un pub en Córdoba
- Un triángulo de ocio familiar 100% accesible en Córdoba: el centro de educación ambiental se une al Zoo y al Botánico
Provincia
- El PSOE denuncia pintadas con mensajes de odio y simbología nazi en su sede de Peñarroya-Pueblonuevo
- La Diputación espera que a mediados de esta semana se declare apta para el consumo el agua de Rute e Iznájar
- El alcalde de San Sebastián de los Ballesteros invita a Teresa a conocer el pueblo donde podrían estar sus raíces
- Seis acusadas se enfrentan a 17 años de cárcel por agredirse con lanzas en el Infanta Margarita de Cabra
Deportes
- El Arcángel acogerá el España-Ucrania de clasificación para el Mundial 2027
- Rafa Lozano Jr. ya ultima la preparación de la gala por el cinturón iberoamericano
Cultura
- Un festín de cultura por el 28F en Córdoba: cocina andalusí, concierto en Medina Azahara y reapertura del Castillo de Belalcázar
- Un local de un residencial de Arroyo del Moro en Córdoba se convertirá en 29 VPO
- La trastienda de los caracoles en Córdoba: menos consumo, más incertidumbre y una tradición obligada a reinventarse
- Gran Cabalgata del Carnaval de Córdoba 2026: fecha, horario y recorrido
- Importantes retenciones en el túnel de los Omeyas de Córdoba tras el choque de cinco vehículos en plena hora punta de la mañana
- La Junta de Andalucía anuncia en CÓRDOBA Conecta un parque de vivienda para pequeños municipios
- Renfe suprime los trenes Avant en Córdoba y en toda Andalucía este fin de semana del 14 y 15 de febrero al completo
- LaLiga reclama 262 euros a 2.000 consumidores de fútbol pirata tras la actuación de un juez cordobés
- Continúan cancelados o derivados a autobuses la mayoría de los trenes Avant que unen Córdoba con Sevilla, Málaga y Granada