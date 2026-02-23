La actualidad del lunes 23 de febrero
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El gran aumento de las donaciones de viviendas en Córdoba en los últimos años, la situación del sector del olivar tras las recientes lluvias y una entrevista con el presidente de la Cofradía Gastronómica del Rabo de Toro, principales temas para arrancar la semana
Desde que la Junta bonifica el impuesto de Sucesiones, las donaciones de viviendas en Córdoba se han cuadriplicado hasta superar las 2.220 operaciones. Es el principal tema con el que abrimos una nueva semana de febrero. Además, en otro orden de cosas, analizamos la situación del aceite y el sector del olivar: por el momento, los precios del oro líquido se mantienen estables pese a la merma en la producción. Por último, hablamos con Ricardo Rojas, presidente de la Cofradía Gastronómica del Rabo de Toro, quien asegura tajantemente que el plato "tiene un apellido y ese es el cordobés"
- La donación de viviendas se cuadruplica en los últimos siete años en Córdoba
- Radiografía del sector del aceite: cae la aceituna pero el aceite no se mueve
- Entrevista | Ricardo Rojas: «Nuestro rabo de toro tiene un apellido y ese es el cordobés»
Además, también destacamos:
Córdoba ciudad
- La venta de fincas rústicas se recupera en Córdoba y está en niveles de 2008
- Manuel Rodríguez-Poyo, notario: «Es más barata la herencia que la donación»
- Termina el Carnaval con un desfile multitudinario por las calles del Centro de Córdoba
- Las víctimas de accidentes laborales reclaman en Córdoba cambios legislativos frente a la siniestralidad
Provincia
- De Gerendiain a Córdoba: Teresa tiene 52 años y busca a su madre biológica en San Sebastián de los Ballesteros
- Rute despide el Carnaval con un multitudinario Domingo de Piñata
Cofradías
Deportes
- Trece artilleros y contando: Diego Percan, que volvió a ver puerta tras dos años de sequía, se estrena con el Córdoba CF
- El Coto Córdoba apaga el amago de rebelión del Logrobasket
España
- El escritor y político Javier Fernández: "Que los jóvenes crean que sería mejor una dictadura es una barbaridad"
Internacional
- La guerra de Ucrania supera en duración a la de Corea y en tres meses sobrepasará a la Primera Guerra Mundial
- Nace en Córdoba la 'Flamenchitería': una manera diferente de comer flamenquines (en cualquier lugar)
- Un local de un residencial de Arroyo del Moro en Córdoba se convertirá en 29 VPO
- La trastienda de los caracoles en Córdoba: menos consumo, más incertidumbre y una tradición obligada a reinventarse
- Gran Cabalgata del Carnaval de Córdoba 2026: fecha, horario y recorrido
- Importantes retenciones en el túnel de los Omeyas de Córdoba tras el choque de cinco vehículos en plena hora punta de la mañana
- La Junta de Andalucía anuncia en CÓRDOBA Conecta un parque de vivienda para pequeños municipios
- Renfe suprime los trenes Avant en Córdoba y en toda Andalucía este fin de semana del 14 y 15 de febrero al completo
- La Policía Nacional detiene a cuatro personas y cierra una discoteca en Ciudad Jardín por actos violentos