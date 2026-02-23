Desde que la Junta bonifica el impuesto de Sucesiones, las donaciones de viviendas en Córdoba se han cuadriplicado hasta superar las 2.220 operaciones. Es el principal tema con el que abrimos una nueva semana de febrero. Además, en otro orden de cosas, analizamos la situación del aceite y el sector del olivar: por el momento, los precios del oro líquido se mantienen estables pese a la merma en la producción. Por último, hablamos con Ricardo Rojas, presidente de la Cofradía Gastronómica del Rabo de Toro, quien asegura tajantemente que el plato "tiene un apellido y ese es el cordobés"

