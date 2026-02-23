Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del lunes 23 de febrero

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El gran aumento de las donaciones de viviendas en Córdoba en los últimos años, la situación del sector del olivar tras las recientes lluvias y una entrevista con el presidente de la Cofradía Gastronómica del Rabo de Toro, principales temas para arrancar la semana

Entre 2019 y 2025 se han donado en Córdoba 2.224 pisos y casas, cuatro veces más que en el periodo 2012-2018.

Entre 2019 y 2025 se han donado en Córdoba 2.224 pisos y casas, cuatro veces más que en el periodo 2012-2018. / Víctor Castro

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Desde que la Junta bonifica el impuesto de Sucesiones, las donaciones de viviendas en Córdoba se han cuadriplicado hasta superar las 2.220 operaciones. Es el principal tema con el que abrimos una nueva semana de febrero. Además, en otro orden de cosas, analizamos la situación del aceite y el sector del olivar: por el momento, los precios del oro líquido se mantienen estables pese a la merma en la producción. Por último, hablamos con Ricardo Rojas, presidente de la Cofradía Gastronómica del Rabo de Toro, quien asegura tajantemente que el plato "tiene un apellido y ese es el cordobés"

Además, también destacamos:

Córdoba ciudad

Provincia

Cofradías

Deportes

España

Internacional

La donación de viviendas se cuadruplica en los últimos siete años en Córdoba

Que hacer hoy en Córdoba, lunes 23 de febrero del 2026

Cuatro hermandades de Córdoba estrenarán palios en la próxima Semana Santa

Ricardo Rojas, presidente de la Cofradía Gastronómica del Rabo de Toro: «Nuestro rabo de toro tiene un apellido y ese es el cordobés»

Helena Calvo, abogada: «Hay confusión con la donación, entra un poco dentro del ‘fake’»

La venta de fincas rústicas se recupera en Córdoba y está en niveles de 2008

Manuel Rodríguez-Poyo, notario: «Es más barata la herencia que la donación»

