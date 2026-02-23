Suspendida la cárcel para dos acusados de apuñalar al portero de un pub en Córdoba

El juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba ha suspendido este lunes la entrada en prisión de dos acusados de apuñalar al portero de un pub localizado en la zona centro de la capital. Durante el juicio, han aceptado los hechos y se le han impuesto dos años de cárcel a cada uno, pero finalmente no serán privados de libertad si abonan la totalidad de la indemnización a la víctima y con la condición de que no vuelvan a delinquir en el plazo de tres años.

Fuentes judiciales añaden que los acusados ya han pagado 1.000 euros en concepto de responsabilidad civil y todavía deben abonar 2.424 euros al perjudicado. El Ministerio Fiscal ha retirado la circunstancia agravante de alevosía de su calificación de los hechos. Un tercer acusado se halla en busca y captura.

Distrajo al personal "exhibiendo cuchillos"

En sus conclusiones provisionales, la acusación pública solicitó un total de 12 años de cárcel por un delito de lesiones. Los hechos ocurrieron a altas horas de la madrugada de un día de octubre de 2022. Dos encartados discutieron con el trabajador y, pese a echarles del establecimiento, regresaron pocos minutos más tarde acompañados de una tercera persona.

Mientras uno de ellos distraía a la víctima y al resto de los empleados del pub "exhibiendo los cuchillos que portaba en su cintura", apareció un segundo acusado, quien "esgrimió el cuchillo del que disponía apuñalándole (al perjudicado) en el muslo izquierdo". El tercer encartado portaba un cuchillo en una mano y una botella de cristal en la otra, y "llegó al lugar de los hechos para asegurar los mismos", sostiene el Ministerio Público. Así, escoltó a los otros dos procesados y realizó labores de vigilancia.

El portero sufrió una herida en la pierna, "con fragmento de arma blanca intramuscular", que necesitó incluso una intervención quirúrgica para su curación. El Fiscal afirma que estos hechos constituyen un delito de lesiones, del que ha responsabilizado a los tres procesados, de nacionalidad dominicana, como coautores.