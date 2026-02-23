El SAS lanza otra convocatoria de médicos para el tercer punto de urgencias de Córdoba

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha lanzado una nueva convocatoria para reclutar dos médicos de familia de Atención Primaria con el fin de dotar de personal el tercer punto de urgencias de la capital, ubicado en el centro de salud de Levante. La delegada de Salud, María Jesús Botella, advertía hace un par de semanas del nuevo retraso en la apertura del punto de urgencias hasta al menos mediados de marzo y avanzó que en la convocatoria anterior hubo profesionales interesados que no llegaron a tiempo para presentar su solicitud.

La nueva convocatoria establecía un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha de publicación para la presentación de solicitudes, plazo que acaba este lunes 23 de febrero.

El Sindicato Médico de Córdoba ha valorado esta nueva oferta como "francamente insuficiente, sobre todo, si queremos que el punto de urgencias tenga suficiente personal propio y no depende de los médicos de los centros de salud". Según Botella la oferta de empleo se lanza con las mismas condiciones porque después de quedar desierta, la Junta tuvo conocimiento de que algunos médicos que cumplían los requisitos no presentaron su solicitud porque no se enteraron a tiempo.

Además, apunta que "es un calco de la convocatoria anterior", con contratos no más largos que una interinidad. El resultado ante este tipo de convocatorias, apuntan, es que "los médicos tienen más opciones donde elegir y busca destinos menos penosos". De momento, las fuentes consultadas de la Junta de Andalucía no han podido confirmar si se han presentado candidatos.