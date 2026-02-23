Ayuntamiento
Hacemos rechaza que el antiguo Cine Córdoba pierda su condición de equipamiento público
La coalición votará en contra de la modificación del PGOU y acusa al alcalde de “dejar en manos del negocio lo que debería ser para el barrio” del Sector Sur
El grupo municipal Hacemos Córdoba ha anunciado que votará en contra en el consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo de la aprobación inicial de la innovación del PGOU que elimina la condición de equipamiento público del antiguo Cine Córdoba, permitiendo su uso comercial privado.
La coalición considera que esta decisión supone “un paso atrás” para el Sector Sur y para el modelo de ciudad que, a su juicio, necesita Córdoba. “El alcalde vuelve a dejar en manos del negocio lo que debería ser para el barrio”, denuncia Hacemos en una nota de prensa.
De uso público a uso comercial
Según explica Hacemos Córdoba, la modificación urbanística elimina la posibilidad de destinar el inmueble a un uso cultural o social público y abre la puerta a su explotación comercial privada. Para la coalición, no se trata de una cuestión técnica, sino “política”, ya que se opta por no impulsar una iniciativa pública que responda a las necesidades del entorno.
El grupo recuerda que el PGOU de 2001 ya contemplaba este espacio como equipamiento público y asegura que el hecho de que durante más de dos décadas no se haya ejecutado su adquisición “no justifica ahora una renuncia definitiva”.
Un barrio con carencias sociales
Hacemos Córdoba subraya que el distrito Sur presenta importantes carencias sociales. Según datos del INE, el Sector Sur y el barrio del Guadalquivir registran una renta media de 18.885 euros, frente a los 28.500 euros de media en la ciudad.
En una zona que califica de “vulnerable”, la coalición defiende que lo coherente es reforzar la presencia de equipamientos públicos y no reducirla.
Propuesta alternativa y crítica al procedimiento
Como alternativa, plantea que el antiguo Cine Córdoba pueda destinarse a una Casa de la Juventud Córdoba Sur u otro equipamiento cultural o comunitario que favorezca la integración, la formación y el fortalecimiento del tejido asociativo del distrito.
Asimismo, critica que antes de continuar con la tramitación urbanística no se haya recabado un pronunciamiento expreso de las áreas municipales implicadas —Cultura, Servicios Sociales, Participación Ciudadana y Juventud— ni de órganos como el Consejo del Movimiento Ciudadano o el Consejo de Distrito.
Por último, recuerda que, tras el informe de la Junta de Andalucía que exige someter el expediente a Evaluación Ambiental Estratégica, el procedimiento vuelve a iniciarse sin modificar el contenido de la propuesta. Por coherencia con su posición anterior y su compromiso con “más servicios públicos y más cohesión social” en el distrito Sur, mantendrán su voto en contra.
