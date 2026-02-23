El otro puente romano de Córdoba: la historia desconocida de la pasarela sobre el arroyo Pedroches

La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba, junto a la Universidad de Córdoba (UCO), los vecinos del Distrito Levante y varios institutos de la ciudad han presentado este lunes la iniciativa Un puente con clase, unas jornadas para conocer la historia del puente de origen romano que cruza el arroyo Pedroches.

Como ha explicado la delegada de Juventud, Cintia Bustos, Un puente con clase parte del trabajo de varios estudiantes del grado de Gestión Cultural, que han estudiado la historia de esta pasarela y no solo sus orígenes, sino la vinculación que ha tenido a lo largo de los años con la ciudadanía. El Ayuntamiento, ha detallado Bustos, ha puesto su grano de arena para que "esa parte de investigación y de puesta en valor meramente teórica de puertas para dentro del aula se pudiese compatir con los vecinos y las vecinas de la ciudad de Córdoba".

Guillermo López, doctor en Patrimonio e integrante del Grupo de Investigación Sísifo de la UCO, ha explicado que este puente sobre el arroyo Pedroches formaba parte de la vía de comunicación que llevaba de Córdoba a Emérita. "Me ha parecido bien incidir acerca de la infraestructura viaria" y de "la importancia para el Imperio Romano como eje vertebrador y también como puntal de conformación de ese imperio", ha señalado López.

Presentación de las jornadas sobre el puente del arroyo Pedroches. / RAMÓN AZAÑÓN

En unas jornadas celebradas este lunes, alumnos de varios centros educativos, así como vecinos, han podido acercarse hasta la pasarela para conocer su historia desde varias perspectivas. López ha explicado la evolución histórica del puente; Rafael Ordóñez, del Consejo de Distrito Levante, ha hablado sobre "el puente romano de los vecinos"; los profesores Miguel Ángel Núñez y Agustín Castro (el primero, del IES Gran Capitán, y el segundo, del mismo instituto, pero ya jubilado) se han centrado en los valores naturales del arroyo y el presidente de Acisgru, Gabriel Moya, ha hablado sobre vivir junto a esta infraestructura.

La importancia del puente romano sobre el arroyo Pedroches

Acerca de la historia del puente, Guillermo López ha incidido en esa conexión que facilitaba entre dos importantes capitales de provincia. Sobre su estado, ha dicho que es "bastante bueno" si se tienen en cuenta "los siglos que lleva en pie", aunque a nivel superficial, ha reconocido, "exige cierta limpieza".

Puente romano sobre el arroyo Pedroches. / RAMÓN AZAÑÓN

Como ocurre con el Puente Romano sobre el Guadalquivir, uno de los elementos patrimoniales más importantes de Córdoba, López ha señalado sobre el del arroyo Pedroches que "de romano, queda más bien poco".