El PSOE denuncia "el abandono" del barrio de la Colonia de la Paz en Córdoba

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba ha denunciado hoy "el grave estado de abandono que sufre la barriada de la Colonia de la Paz desde la llegada del PP al gobierno municipal, una situación que se arrastra desde hace seis años y medio y que evidencia la dejadez sistemática del equipo de Bellido con los barrios de Córdoba". Según el PSOE, a pesar de que en septiembre de 2024 se aprobó por unanimidad una moción para impulsar un plan integral de mejora de la barriada, en febrero de 2026 "no se ha ejecutado ni una sola de las medidas acordadas, lo que ha generado una profunda frustración entre los vecinos y vecinas".

Durante la visita al barrio junto a la asociación vecinal Colonia de la Paz, los concejales socialistas Alicia Moya y Ángel Ortiz han podido "comprobar el deterioro del acerado, la falta de mantenimiento de zonas verdes o la ausencia de espacios accesibles para personas con movilidad reducida". Moya ha denunciado que "la Colonia de la Paz es hoy el símbolo del modelo de ciudad del PP: promesas, propaganda y cero gestión. Aquí hay una moción aprobada, hay compromisos públicos y hay presupuestos, pero no hay voluntad política. El PP ha decidido que algunos barrios pueden esperar indefinidamente".

"No estamos hablando de grandes proyectos faraónicos"

Moya ha añadido que "no estamos hablando de grandes proyectos faraónicos, estamos hablando de aceras seguras, de jardines cuidados y de pasos de peatones visibles, no un capricho. Esto es dignidad urbana básica". Por su parte, Ortiz ha señalado que "seis años y medio de gobierno del PP han supuesto cinco años de retroceso para barrios como la Colonia de la Paz. Aquí no hay excusas: hubo una moción aprobada por unanimidad y no se ha cumplido nada. Es una falta de respeto institucional y una estafa política a los vecinos".

Ortiz ha exigido al gobierno municipal "que deje de gobernar desde los despachos y salga a los barrios. Que mire a la cara a los vecinos y les explique por qué las personas mayores tienen que esquivar losas levantadas para ir a comprar". Desde el PSOE han reiterado la exigencia de poner en marcha de manera inmediata un Plan Integral de Mejora para la Colonia de la Paz, reforzar la presencia policial, mejorar la movilidad y accesibilidad, rehabilitar las instalaciones deportivas, garantizar el mantenimiento del arbolado y abrir un canal permanente de comunicación con el Consejo de Distrito Noroeste.

"La actitud del gobierno municipal de tener estas actuaciones en la nevera, tal y como nos han trasladado los vecinos que ha sido la respuesta del delegado de Infraestructuras, demuestra el abandono al que están sometidos, y por tanto los barrios no pueden seguir siendo ciudadanos de segunda en Córdoba. La Colonia de la Paz merece el mismo cuidado y la misma inversión que cualquier otro barrio de la ciudad", ha concluido Moya.