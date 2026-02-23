La ONCE reparte 440.000 euros entre Iznájar y Córdoba

La suerte de la ONCE ha dejado este fin de semana un total de 440.000 euros en la provincia de Córdoba. El sábado, diez cupones premiados con 20.000 euros cada uno repartieron 200.000 euros en la capital, mientras que el domingo el Sueldazo del Fin de Semana dejó 240.000 euros en Iznájar, correspondientes a un premio de 2.000 euros al mes durante diez años.

Diez premios en la capital

En Córdoba capital, la fortuna llegó de la mano de Rosa del Olmo, vendedora de la ONCE desde 2013 en la avenida Almogávares. Visiblemente emocionada, celebró haber repartido diez premios entre sus clientes habituales. “Diez números son un pellizco bueno para mi gente”, afirmó tras conocer la noticia.

Un Sueldazo en Iznájar

En el caso de Iznájar, el encargado de repartir la suerte fue Antonio Pedrosa, vendedor desde 2016, quien entregó uno de los Sueldazos del fin de semana. El premio supone 2.000 euros al mes durante los próximos diez años, una cuantía que, según el propio vendedor, “puede solucionar mucho la vida a alguien”. El sorteo del domingo, dedicado al Día de la Igualdad Salarial, dejó también otros premios en distintos puntos del país.

Juego responsable

El Sueldazo del Fin de Semana ofrece cada sábado y domingo un premio principal de 300.000 euros al contado más 5.000 euros al mes durante 20 años, además de otros premios de 2.000 euros al mes durante diez años para varios cupones.

La ONCE recuerda que sus productos forman parte de un modelo de lotería social, segura y responsable, con controles específicos para evitar consumos descontrolados y con prohibición expresa de venta a menores, en línea con los estándares internacionales de juego responsable.