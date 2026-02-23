Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Donación de viviendasEn busca de sus raícesRicardo RojasVox-MonteroEl ArcángelHidrógeno verdeEstrenos de paliosEl tiempoCarnaval
instagramlinkedin

Sorteos

La ONCE reparte 440.000 euros entre Iznájar y Córdoba

El fin de semana deja 200.000 euros en la capital y un Sueldazo de 240.000 euros en el municipio de la Subbética

Antonio Pedrosa (i) repartió el Sueldazo en Iznájar y Rosa del Olmo (d) vendió los cupones en la capital.

Antonio Pedrosa (i) repartió el Sueldazo en Iznájar y Rosa del Olmo (d) vendió los cupones en la capital. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La suerte de la ONCE ha dejado este fin de semana un total de 440.000 euros en la provincia de Córdoba. El sábado, diez cupones premiados con 20.000 euros cada uno repartieron 200.000 euros en la capital, mientras que el domingo el Sueldazo del Fin de Semana dejó 240.000 euros en Iznájar, correspondientes a un premio de 2.000 euros al mes durante diez años.

Diez premios en la capital

En Córdoba capital, la fortuna llegó de la mano de Rosa del Olmo, vendedora de la ONCE desde 2013 en la avenida Almogávares. Visiblemente emocionada, celebró haber repartido diez premios entre sus clientes habituales. “Diez números son un pellizco bueno para mi gente”, afirmó tras conocer la noticia.

Un Sueldazo en Iznájar

En el caso de Iznájar, el encargado de repartir la suerte fue Antonio Pedrosa, vendedor desde 2016, quien entregó uno de los Sueldazos del fin de semana. El premio supone 2.000 euros al mes durante los próximos diez años, una cuantía que, según el propio vendedor, “puede solucionar mucho la vida a alguien”. El sorteo del domingo, dedicado al Día de la Igualdad Salarial, dejó también otros premios en distintos puntos del país.

Juego responsable

El Sueldazo del Fin de Semana ofrece cada sábado y domingo un premio principal de 300.000 euros al contado más 5.000 euros al mes durante 20 años, además de otros premios de 2.000 euros al mes durante diez años para varios cupones.

Noticias relacionadas

La ONCE recuerda que sus productos forman parte de un modelo de lotería social, segura y responsable, con controles específicos para evitar consumos descontrolados y con prohibición expresa de venta a menores, en línea con los estándares internacionales de juego responsable.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nace en Córdoba la 'Flamenchitería': una manera diferente de comer flamenquines (en cualquier lugar)
  2. Un local de un residencial de Arroyo del Moro en Córdoba se convertirá en 29 VPO
  3. La trastienda de los caracoles en Córdoba: menos consumo, más incertidumbre y una tradición obligada a reinventarse
  4. Gran Cabalgata del Carnaval de Córdoba 2026: fecha, horario y recorrido
  5. Importantes retenciones en el túnel de los Omeyas de Córdoba tras el choque de cinco vehículos en plena hora punta de la mañana
  6. La Junta de Andalucía anuncia en CÓRDOBA Conecta un parque de vivienda para pequeños municipios
  7. Renfe suprime los trenes Avant en Córdoba y en toda Andalucía este fin de semana del 14 y 15 de febrero al completo
  8. La Policía Nacional detiene a cuatro personas y cierra una discoteca en Ciudad Jardín por actos violentos

La licitación de Cosmopoética 2026 incluye por primera vez criterios "subjetivos" para seleccionar a autores

El Reina Sofía celebra 50 años de historia con un centenar de actividades y reforzando su vínculo con Córdoba

Suspendida la cárcel para dos acusados de apuñalar al portero de un pub en Córdoba

Suspendida la cárcel para dos acusados de apuñalar al portero de un pub en Córdoba

El precio de los atascos: los conductores de Córdoba pierden 37 horas al año atrapados en el coche

El precio de los atascos: los conductores de Córdoba pierden 37 horas al año atrapados en el coche

La ONCE reparte 440.000 euros entre Iznájar y Córdoba

La ONCE reparte 440.000 euros entre Iznájar y Córdoba

Córdoba acogerá por primera vez el encuentro nacional de familiares de personas desaparecidas

Córdoba acogerá por primera vez el encuentro nacional de familiares de personas desaparecidas

Manuel Rodríguez-Poyo, notario: «Es más barata la herencia que la donación»

El aeropuerto de Córdoba construirá dos nuevos aseos en la sala de recogida de equipajes

El aeropuerto de Córdoba construirá dos nuevos aseos en la sala de recogida de equipajes
Tracking Pixel Contents