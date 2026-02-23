Mariasun Giménez Reina, un legado de luz, arte y fe

En la ciudad de Córdoba, a los 79 años de edad, ha partido al encuentro del Padre Doña Mariasun Giménez Reina. Su marcha deja un vacío profundo, pero también el testimonio de una vida vivida desde la bondad, la entrega y una profunda humanidad que hoy se refleja en el cariño de quienes la conocieron.

Natural de su querida Puente Genil, Mariasun fue una mujer de raíces firmes y convicciones cristianas inquebrantables. Fiel hermana de la Cofradía del Nazareno de Puente Genil, llevó siempre consigo los valores del Evangelio, traduciéndolos en gestos cotidianos de dulzura y en una fortaleza admirable para afrontar las pruebas de la vida.

Una vida dedicada a los suyos

Esposa abnegada de Lucio Reina Rivas, reconocido empresario y directivo financiero, Mariasun fue el pilar fundamental de un hogar construido sobre el amor y el respeto. Su mayor orgullo fue su familia, a quienes transmitió una herencia de valores que hoy perdura en sus hijos: Darío Reina, director de Cáritas Diocesana de Córdoba; Amalia Reina, profesora titular de Psicología y directora general de la UCO; y Carolina Reina, ingeniera agrícola. Como madre y abuela, su figura fue sinónimo de refugio y sabiduría. Su lucha y su templanza son hoy el motor que impulsa a las nuevas generaciones de su familia.

El arte de mirar con el corazón

Más allá de su entrega familiar, Mariasun poseía una sensibilidad especial que canalizaba a través de la pintura. En sus lienzos quedaron grabados, con la precisión de quien ama lo que mira, los rincones de su Puente Genil natal, la luz de Córdoba y esos paisajes que guardaba en su retina. Su arte no era solo técnica, sino una forma de compartir su visión amable y colorida del mundo.

Un reencuentro esperado

Mariasun se despide con la paz de quien ha cumplido su misión en la tierra. Hoy, su fe se hace plenitud al reencontrarse en el cielo con su hijo Adrián, cuya ausencia llevó siempre en el corazón y con quien finalmente descansa en la eternidad.

Su huella es imborrable. Su amabilidad, su sonrisa siempre dispuesta y su espíritu generoso permanecerán vivos en el recuerdo de una provincia que hoy llora su partida, pero celebra haber compartido el camino con una mujer excepcional.