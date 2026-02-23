La Junta cifra más de 367 millones las pérdidas del tren de borrascas en Córdoba y activa las ayudas

La Junta de Andalucía ha presentado este lunes en Córdoba el Plan Actúa, un paquete de medidas destinado a paliar los daños provocados por el tren de borrascas que afectó a la provincia entre enero y febrero, dejando intensas precipitaciones y fuertes rachas de viento. La inversión prevista para Córdoba asciende al menos a 367 millones de euros, con especial atención al sector agrario y con el objetivo de “agilizar trámites y acortar plazos” para recuperar la normalidad cuanto antes.

El delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Adolfo Molina, ha detallado que el plan cuenta con una dotación inicial de 1.780 millones de euros para toda la comunidad autónoma. De esa cantidad, 700 millones se destinarán a indemnizaciones para explotaciones agrarias afectadas; 170 millones a la reparación de infraestructuras rurales, caminos y vías pecuarias; y 136 millones a daños en infraestructuras hídricas. Estas ayudas serán compatibles con otras líneas dirigidas a autónomos y pymes.

El campo recibirá 331 millones de euros

En el caso de Córdoba, Molina ha precisado que al menos 367 millones llegarán a la provincia, de los cuales 331 millones se dirigirán al sector agrario para “ofrecer una respuesta inmediata a agricultores y ganaderos”. Las solicitudes podrán presentarse durante la primera quincena de abril. “Se han reducido los plazos; el campo no puede esperar”, ha subrayado. Asimismo, ha instado al Gobierno de España a solicitar a la Unión Europea la activación del fondo de reserva de crisis de la PAC, el Fondo de Solidaridad y los fondos de Recuperación y Resiliencia.

Adolfo Molina, en la rueda de prensa de este lunes. / CÓRDOBA

En cuanto a autónomos y pymes, el plazo de solicitud se abrirá en abril y se extenderá hasta el 30 de junio. La Junta prevé emitir una primera resolución en mayo, aunque el delegado no ha concretado el número estimado de beneficiarios.

Daños en infraestructuras

Las infraestructuras han sido otro de los ámbitos más afectados. Según la Junta, unos 125 kilómetros de caminos rurales requieren actuaciones urgentes, con una inversión prevista de algo más de cuatro millones de euros. Además, 36 carreteras de la provincia necesitan intervenciones valoradas en 21 millones de euros. Molina ha señalado que el 85% de las obras ya están en marcha y que el objetivo es que todos los trabajos estén iniciados antes del 7 de marzo y que el 30% estén concluidos en junio. En abril se licitarán los contratos para el asfaltado definitivo, que comenzará en mayo.

Un vecino de La Altea limpia su casa de lodo. / A. J. GONZÁLEZ

En el ámbito sanitario se invertirán 1,4 millones de euros para reparar infraestructuras hospitalarias, cubiertas y elementos estructurales dañados. Entre las actuaciones más relevantes figura el Centro de Salud de Montemayor, que concentra 192.000 euros en reparaciones, principalmente por filtraciones, con intervenciones prioritarias para restablecer la seguridad y la calidad asistencial.

También se actuará en 45 centros educativos de la provincia, con una inversión aproximada de 3,6 millones de euros. Ya se han autorizado intervenciones en varios de ellos y los trabajos avanzan conforme a la planificación prevista. A nivel andaluz, la Junta calcula que en junio se habrán realizado alrededor de 500 reparaciones en centros educativos, garantizando el normal desarrollo del curso.

Por último, el delegado ha recordado que los ayuntamientos podrán solicitar ayudas para la reparación de infraestructuras municipales afectadas por el temporal.