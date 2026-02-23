El diputado de Vox por Córdoba defiende que "la lengua" de los andaluces es el español y cree que Montero debería "ir al logopeda"

El diputado de Vox por la provincia de Córdoba José Ramírez del Río ha publicado un post en la red social X, antigua Twitter, en el que se ha referido a la propuesta preelectoral de María Jesús Montero (PSOE-A) sobre una ley de lenguas andaluzas. Montero explicó que "preservar, impulsar, investigar y trasladar el valor de lo que significa ser andaluz y expresarnos como andaluces con orgullo y sin complejos".

Ante estas declaraciones, Ramírez del Río ha opinado que "la lengua común de todos los andaluces es el español, con que ella vaya al logopeda sería suficiente". Este tuit ha tenido un gran impacto, con más de 4.000 me gustas y 377 mensajes de respuesta. Ante ello, el diputado de Vox ha retuiteado, posteriormente, algunos mensajes de apoyo como los de Alfonso Reyes, quien ha defendido que "no existe una lengua andaluza; hay acentos y hablas andaluces, muchos".

Licenciado en Filología

José Ramírez del Río es licenciado en Filología, Doctor en Estudios Árabes, Profesor Titular de la Universidad de Córdoba. Académico correspondiente de la Real Academia de Córdoba y premio Internacional de Investigación Babtayn (2012), es autor de siete monografías, de muchos artículos en revistas científicas internacionales, de numerosos capítulos de libro y organizador de diferentes congresos internacionales. Afiliado a Vox desde marzo de 2014, es diputado nacional por la provincia de Córdoba.

La propuesta de María Jesús Montero

La propuesta de María Jesús Montero fue anunciada por la secretaria general del PSOE-A y candidata a presidir la Junta de Andalucía hace 48 horas. En un acto público en Jaén para conmemorar el 28F, Montero abogó por aprobar una ley de lenguas andaluzas "para preservar y trasladar el valor de ser andaluz". Además, apeló a "combatir los tópicos andaluces" y dijo sentirse "orgullosa" de su acento: "Ser andalucista no significa ir en contra de otros, significa tener la misma ambición de tener el máximo de autogobierno que han conquistado otros".

La vicepresidenta anticipó que entre sus primeras medidas si es elegida presidenta de la Junta de Andalucía estará la de aprobar una ley de lenguas andaluzas "para preservar y trasladar el valor de ser andaluz".

Asimismo, anunció su intención de derogar la actual Ley de Universidades de Andalucía "para dar recursos a la universidad pública", además de impulsar la movilidad de los estudiantes y el transporte de cercanías en la comunidad.