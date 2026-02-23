Agenda
Que hacer hoy en Córdoba, lunes 23 de febrero del 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Real Academia
Concierto de la Capella Cordubensis
La Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba celebrará sesión pública con el concierto de la Capella Cordubensis, dirigidos por José Antonio Ocaña Heredia. Presentará el acto María Isabel García Cano, académica correspondiente.
CÓRDOBA. Capilla del IES Luis de Góngora.
Claudio Marcelo.
19.30 horas.
‘Talento capital’
Clases Magistrales de Pablo Cartoy e Iván Delgado
El programa Talento Capital ofrecerá una clase magistral del beatboxer Pablo Cartoy, que se celebrará en el Conservatorio Profesional Músico Ziryab a partir de las 16.00. Por su parte, el bailarín Iván Delgado ofrecerá una masterclass de danza, que se desarrollará del lunes 23 al viernes 27, de 10.30 a 12.00, en el Conservatorio Superior de Danza Luis del Río
CÓRDOBA. Conservatorio Músico Ziryab y Conservatorio Superior Danza Luis del Río.
16.00 y de 10.30 a 12.00 horas.
Exposición
‘Retratos’, de María José Ruiz Navarro
Se trata de una colección de retratos femeninos que invita a mirar sin artificios ni estereotipos, poniendo el foco en la diversidad, la expresión y la dignidad de cada persona retratada.
CÓRDOBA. Colegio Abogacía de Córdoba.
Morería, 5.
09.00 a 14.00 y de 17.00 19.30 horas.
Fotografías
‘Asturias en mi memoria’
Exposición fotográfica de María del Rosario Blanco, donde muestra su punto de vista de la maravillosa tierra asturiana. Se podrá visitar hasta el día 2 de marzo.
CÓRDOBA. Afoco.
Alcalde de la Cruz Ceballos, 7.
De 20.00 a 22.00 horas.
Literatura infantil
Sesiones de lectura
Habrá sesión de lectura del ciclo La Hora del Cuento, recomendado preferentemente para niños de 6 a 8 años, en las bibliotecas municipales Arrabal del Sur (Priego de Córdoba, s/n, antigua Normal de Magisterio) y Fuensanta (Arquitecto Sáenz de Santamaría, s/n), a cargo de Mequetrefe y Pilar Nicolás, respectivamente. La asistencia es libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Bibliotecas Arrabal del Sur y Fuensanta
Varias.
17.00 horas.
Muestra
‘Arqueología de la imagen’
En esta muestra, Juanan Soria establece un diálogo entre arqueología e imagen digital mediante pintura, dibujo y vídeo-animación, utilizando la estratigrafía como eje conceptual para vincular las capas de una excavación con la construcción de imágenes en software y la acumulación de información en redes.
CÓRDOBA. Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores.
Ambrosio de Morales, 20.
De 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.
- Nace en Córdoba la 'Flamenchitería': una manera diferente de comer flamenquines (en cualquier lugar)
- Renfe suprime los trenes Avant en Córdoba y en toda Andalucía este fin de semana del 14 y 15 de febrero al completo
- Cascadas llenas y senderos casi vacíos, los Baños de Popea y el Cinturón Verde vuelven a brillar
- Un local de un residencial de Arroyo del Moro en Córdoba se convertirá en 29 VPO
- La trastienda de los caracoles en Córdoba: menos consumo, más incertidumbre y una tradición obligada a reinventarse
- Gran Cabalgata del Carnaval de Córdoba 2026: fecha, horario y recorrido
- Importantes retenciones en el túnel de los Omeyas de Córdoba tras el choque de cinco vehículos en plena hora punta de la mañana
- Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba