Que hacer hoy en Córdoba, lunes 23 de febrero del 2026

Real Academia

Concierto de la Capella Cordubensis

La Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba celebrará sesión pública con el concierto de la Capella Cordubensis, dirigidos por José Antonio Ocaña Heredia. Presentará el acto María Isabel García Cano, académica correspondiente.

CÓRDOBA. Capilla del IES Luis de Góngora. Claudio Marcelo. 19.30 horas.

‘Talento capital’

Clases Magistrales de Pablo Cartoy e Iván Delgado

El programa Talento Capital ofrecerá una clase magistral del beatboxer Pablo Cartoy, que se celebrará en el Conservatorio Profesional Músico Ziryab a partir de las 16.00. Por su parte, el bailarín Iván Delgado ofrecerá una masterclass de danza, que se desarrollará del lunes 23 al viernes 27, de 10.30 a 12.00, en el Conservatorio Superior de Danza Luis del Río

CÓRDOBA. Conservatorio Músico Ziryab y Conservatorio Superior Danza Luis del Río. 16.00 y de 10.30 a 12.00 horas.

Exposición

‘Retratos’, de María José Ruiz Navarro

Se trata de una colección de retratos femeninos que invita a mirar sin artificios ni estereotipos, poniendo el foco en la diversidad, la expresión y la dignidad de cada persona retratada.

CÓRDOBA. Colegio Abogacía de Córdoba. Morería, 5. 09.00 a 14.00 y de 17.00 19.30 horas.

Fotografías

‘Asturias en mi memoria’

Exposición fotográfica de María del Rosario Blanco, donde muestra su punto de vista de la maravillosa tierra asturiana. Se podrá visitar hasta el día 2 de marzo.

CÓRDOBA. Afoco. Alcalde de la Cruz Ceballos, 7. De 20.00 a 22.00 horas.

Literatura infantil

Sesiones de lectura

Habrá sesión de lectura del ciclo La Hora del Cuento, recomendado preferentemente para niños de 6 a 8 años, en las bibliotecas municipales Arrabal del Sur (Priego de Córdoba, s/n, antigua Normal de Magisterio) y Fuensanta (Arquitecto Sáenz de Santamaría, s/n), a cargo de Mequetrefe y Pilar Nicolás, respectivamente. La asistencia es libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Bibliotecas Arrabal del Sur y Fuensanta Varias. 17.00 horas.

Muestra

‘Arqueología de la imagen’

En esta muestra, Juanan Soria establece un diálogo entre arqueología e imagen digital mediante pintura, dibujo y vídeo-animación, utilizando la estratigrafía como eje conceptual para vincular las capas de una excavación con la construcción de imágenes en software y la acumulación de información en redes.