El hospital Reina Sofía celebra 50 años de historia con un centenar de actividades y reforzando su vínculo con Córdoba

El Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba ha presentado este lunes, bajo el lema ‘50 años cuidando de ti’, el programa de actividades con el que conmemorará su medio siglo de historia en 2026. Cerca de un centenar de iniciativas se desarrollarán a lo largo del año, articuladas en seis grandes áreas: institucional, científica, deportiva, de humanización, social y cultural. El objetivo no es solo rememorar la trayectoria del centro, sino también reforzar su vínculo con la ciudad y poner en valor su evolución.

El director gerente del hospital, Francisco Triviño, ha subrayado que la efeméride invita a “mirar atrás con orgullo y adelante con responsabilidad” y ha definido el Reina Sofía como “un proyecto común y robusto construido a través de los proyectos personales y profesionales de quienes han habitado este hospital”. En su intervención, ha recordado que en 1976 “la tecnología era una limitación”, y ha destacado que en estos 50 años el centro ha avanzado “sin perder su esencia ni sus valores”, hasta convertirse en uno de los hospitales de referencia en Andalucía. Entre los hitos mencionados, ha resaltado el liderazgo en trasplantes y el crecimiento en servicios, infraestructuras y reconocimiento.

En el acto también ha intervenido el delegado de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, quien ha definido al hospital como “una de las instituciones públicas más relevantes de Andalucía”, que “vertebra y aporta conocimiento y futuro”, además de impulsar el desarrollo científico y sanitario. “Córdoba ha crecido con su hospital y su hospital ha crecido con Córdoba”, ha afirmado, señalando que el aniversario supone una oportunidad para “celebrar lo construido entre todos, reconocer el trabajo bien hecho y afrontar los desafíos del futuro”.

Un programa en seis bloques

El grueso de las actividades institucionales se concentrará en abril, mes en el que el hospital cumple oficialmente 50 años —el 3 de abril—. El acto central tendrá lugar cuatro días después y el 16 se celebrará una gala conmemorativa en el Gran Teatro. Además, ese mes se emitirán un cupón conmemorativo de la ONCE y un sello de Correos. En diciembre se presentará un libro sobre la historia del centro y se celebrará el acto de clausura del aniversario.

Personal del Reina Sofía asistente al acto. / A.J. González

En el ámbito científico, el director del Imibic, Pablo Pérez, ha destacado el compromiso del hospital “con la ciencia y la evolución”, con iniciativas como una publicación científica conmemorativa y una jornada de investigación dirigida a residentes.

La directora médica, Elena García, ha explicado el bloque cultural, que busca “dar vida al centro” y “reforzar el vínculo con la ciudad con un lenguaje más allá de los cuidados”. Entre las actividades previstas figuran un concierto en la Catedral el 30 de abril y la instalación en octubre de una escultura conmemorativa del artista José Manuel Belmonte.

Por su parte, la directora de Enfermería, Rocío Segura, ha puesto el acento en la humanización como herramienta para “mejorar la experiencia de pacientes y familias”. Entre las iniciativas destaca la presentación, en abril, de una mascota del hospital que se entregará a todos los recién nacidos.

El acto ha concluido con una actuación flamenca. / A.J. González

El jefe de Medicina Interna, Jorge Padilla, ha resaltado el papel del deporte como “herramienta para conectar con la ciudad” y como elemento clave en la prevención y el equilibrio de la salud. Entre las actividades previstas, el hospital realizará el saque de honor en el partido Córdoba CF–FC Andorra del próximo 2 de marzo, además de organizar torneos deportivos y rutas de senderismo.

Finalmente, la directora de Comunicación, Monte Mora, ha señalado que el bloque social persigue “abrir el hospital a la sociedad y escuchar a nuestros públicos”. Para ello, se desarrollarán campañas digitales a lo largo del año, charlas divulgativas, una gala solidaria e incluso un escape room.

Con este amplio y diverso programa, el Reina Sofía inicia un año de celebración que pretende reconocer cinco décadas de historia sanitaria en Córdoba y proyectar el hospital hacia el futuro.