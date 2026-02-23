Helena Calvo, abogada: «Hay confusión con la donación, entra un poco dentro del ‘fake’»

Helena Calvo es la responsable de la comisión de Familia del Colegio de la Abogacía de Córdoba y entiende que «existe confusión acerca de la donación, entra un poco dentro del fake». Esta profesional explica que «hay un poco de mito en cuanto a que heredar es muy caro, cuando la herencia de padres a hijos, a descendientes directos, hasta el millón de euros no tributa». A partir de esa cantidad, el impuesto se encuentra bonificado en un 99% en Andalucía. «Se ha creado una leyenda negra de que heredar es muy caro y donar es muy barato, pero hay que ir a cada supuesto personal», precisa.

Al ser consultada por la donación de viviendas, opina que esta fórmula «está muy mitificada. Se puede hacer por otros motivos, por ejemplo, la donación de dinero en una ayuda de los padres al acceso a la vivienda de sus hijos. No es lo mismo que el banco te dé el 80%, a pedir una hipoteca del 40%». En cualquier caso, Helena Calvo explica que en la especialidad de familia «lo que más llegan son divorcios, pero afortunadamente hay más acuerdos que contenciosos. Podemos tener más asuntos, como la liquidación contenciosa de bienes gananciales y, personalmente, también incluyo las impugnaciones de filiación y reclamaciones de paternidad».

En el caso de las sucesiones, estos abogados abordan habitualmente las particiones hereditarias, «cuando los herederos no se ponen de acuerdo y hay que ir al juzgado a realizar la división de la herencia», precisa. En este sentido, Helena Calvo lamenta también que «las familias llegan muchas veces cuando ya no podemos hacer nada, cuando ha habido un fallecimiento, porque no había testamento o porque se discute entre los hermanos. Siempre reivindico que la labor del abogado debería ser previa. Hay gente que cree que hacer testamento es porque se va a morir, pero es relativamente económico y solventa muchas cuestiones», aconseja.