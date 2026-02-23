Obituario
Los fallecidos en Córdoba el lunes 23 de febrero
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 24 de febrero, están previstas las siguientes inhumaciones:
Manuel Chaves Sánchez
La inhumación está prevista a las 12:00 horas en el cementerio La Fuensanta.
Fernando Valderas Martínez
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio La Fuensanta.
Luis Torres Ventura
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio San Rafael.
