Los fallecidos en Córdoba el lunes 23 de febrero

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 24 de febrero, están previstas las siguientes inhumaciones:

Manuel Chaves Sánchez

La inhumación está prevista a las 12:00 horas en el cementerio La Fuensanta.

Fernando Valderas Martínez

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio La Fuensanta.

Luis Torres Ventura

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio San Rafael.

Los fallecidos en Córdoba el lunes 23 de febrero

