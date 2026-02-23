Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Día mundial de estas patologías

La Facultad de Medicina acoge este lunes un Cinefórum sobre Enfermedades Raras

Incluye la proyección de la película 'Wonder'

Anuncio de la actividad.

Anuncio de la actividad. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Este lunes 23 de febrero la Universidad de Córdoba invita a los cordobeses a participar en el Cinefórum de Enfermedades Raras. En esta ocasión, se va a proyectar la película 'Wonder', una historia que nos acerca a la realidad de un niño con una dismorfia facial causada por el Síndrome de Treacher Collins, y que pone en el centro la inclusión, la empatía y la importancia de mirar más allá de las diferencias.

Esta actividad está prevista este lunes 23, a las 17.00 horas, en la Facultad de Medicina, Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Córdoba, en el Aula Magna, sala de grados. Incluirá un coloquio con expertos y familias, la proyección de la película 'Wonder' y un debate con el público. La actividad ha sido impulsada por la UCO, con la colaboración del hospital universitario Reina Sofía.

TEMAS

