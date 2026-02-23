La Facultad de Medicina acoge este lunes un Cinefórum sobre Enfermedades Raras

Este lunes 23 de febrero la Universidad de Córdoba invita a los cordobeses a participar en el Cinefórum de Enfermedades Raras. En esta ocasión, se va a proyectar la película 'Wonder', una historia que nos acerca a la realidad de un niño con una dismorfia facial causada por el Síndrome de Treacher Collins, y que pone en el centro la inclusión, la empatía y la importancia de mirar más allá de las diferencias.

Esta actividad está prevista este lunes 23, a las 17.00 horas, en la Facultad de Medicina, Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Córdoba, en el Aula Magna, sala de grados. Incluirá un coloquio con expertos y familias, la proyección de la película 'Wonder' y un debate con el público. La actividad ha sido impulsada por la UCO, con la colaboración del hospital universitario Reina Sofía.