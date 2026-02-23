Sucesos
Los dueños de la discoteca de Ciudad Jardín en Córdoba cerrada por actos violentos quedan en libertad
El establecimiento fue clausurado en el transcurso de una operación llevada a cabo por la Policía Nacional en varios locales de ocio
Los dueños de la discoteca de Ciudad Jardín cerrada por actos violentos el pasado fin de semana han quedado en libertad. Los arrestos se realizaron en el transcurso de una operación llevada a cabo por la Policía Nacional en varios locales de ocio de Córdoba.
Durante la intervención policial fueron detenidas cuatro personas, entre ellas una pareja propietaria de una discoteca en la calle Alderetes que finalmente, tras declarar ante el juez han sido puestos en libertad, según ha informado el diario ABC.
Atentado contra la autoridad, entre otros delitos
Fuentes de la Policía Local, que participó en la operación junto a la Policía Nacional, confirmaron que las detenciones se produjeron por robo, por violencia y por atentado contra la autoridad. Los agentes, además, levantaron varias actas por sustancias estupefacientes en los locales registrados.
El local tenía una orden de cese de actividad emitida con anterioridad que había sido notificada debidamente a través de medios electrónicos, que los propietarios habían incumplido. Además, la semana pasada el PSOE había alertado de que la discoteca había promocionado una fiesta con entradas gratis para las mujeres.
