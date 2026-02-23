La donación de viviendas se cuadruplica en los últimos siete años en Córdoba

La donación de viviendas ha experimentado un revulsivo fuerte en Córdoba y en Andalucía a raíz de la casi eliminación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones aprobada en abril de 2019 para los parientes más próximos. En un escenario con dificultades para el acceso a la vivienda como la subida de precios de los inmuebles, la escasez de oferta y el incremento de tipos de interés experimentado en los últimos años, las familias barajan la donación como una fórmula para ayudar a los más jóvenes en su proceso de emancipación. Como resultado, en los últimos siete años, entre 2019 y 2025, se han donado 2.224 pisos y casas en Córdoba. Esta cifra cuadruplica las 538 operaciones contabilizadas en los siete ejercicios precedentes, entre 2012 y 2018.

Aumento del 313%

El incremento porcentual registrado en el periodo analizado ha sido del 313%. Este dato confirma el interés que han suscitado las donaciones, sobre todo, si se compara con el global de las transmisiones realizadas: desde 2019 han cambiado de propietario 102.943 inmuebles y estos son un 45% más que entre los años 2012 y 2018.

De acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística (INE) el número de donaciones se mantiene estable y supera las 300 anuales desde la pandemia de coronavirus en Córdoba. No obstante, los expertos destacan las limitaciones de este tipo de transmisión de propiedades. A pesar de la bonificación del 99% de la cuota del impuesto para las adquisiciones por cónyuges y parientes directos, sí hay que abonar un gravamen por la ganancia patrimonial en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en torno al 21%) y también hay que pagar la Plusvalía municipal, un tributo sobre el aumento del valor del suelo. En este último caso, si la transmisión se hace a pérdidas (por menos valor del que se compró) no debe pagarse. Los profesionales indican que, en líneas generales, el abono de estas dos plusvalías motiva que la operación tenga un coste elevado y que, en la mayoría de las ocasiones, resulte inviable.

Vista de varios barrios de la ciudad de Córdoba repletos de viviendas. / A.J. González

Incremento en 2025

Los casos en que sí se acometió la donación de vivienda durante el año pasado en la provincia sumaron 331, lo que representó una subida anual del 8%.

Este dinamismo se enmarca en el incremento del número de operaciones efectuadas en el mercado inmobiliario, ya que en 2025 se transmitieron un total de 18.408 pisos y casas en Córdoba (por las diferentes vías) y estas fueron un 14% más que en el ejercicio anterior.

Si se tienen en cuenta todas las fincas urbanas (pisos, solares y otras), en los últimos 12 meses se han contabilizado 29.598 transmisiones de derechos de la propiedad, un 14% más anual. Dentro de estas, se han realizado 511 donaciones, lo que supone un crecimiento anual del 3%.

Éxito en Andalucía

En 2019, el Gobierno andaluz justificó la supresión, casi total, del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en la comunidad, apuntando la necesidad de dinamizar la economía y de evitar el desplazamiento a regiones con tributaciones más ventajosas, y destacando también la finalidad de favorecer las transmisiones entre parientes, teniendo en cuenta la mayor esperanza de vida y las dificultades económicas y de financiación de las personas. Desde ese ejercicio se han donado 30.210 viviendas en Andalucía, lo que ha supuesto sextuplicar el resultado obtenido en los siete años anteriores (entre 2012 y 2018), cuando se donaron 5.206. Esta evolución contrasta con el aumento del 36% experimentado en España, donde el INE informa de 154.411 donaciones de viviendas contabilizadas en el periodo analizado, frente a las 113.388 de 2012 a 2018.