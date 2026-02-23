Distintos palios se podrán ver renovados la próxima Semana Santa de Córdoba

La próxima Semana Santa se presenta especialmente intensa en el apartado patrimonial, con estrenos y avances de gran relevancia en varios palios de la ciudad.

Uno de los grandes hitos será el estreno del nuevo palio de la Virgen de la Piedad. El conjunto, bordado en oro por el taller de Jesús Rosado Borja, supone la culminación de un proceso iniciado años atrás por Francisco Pérez Artés. El diseño, obra de Julio Ferreira Gaspe, responde a una línea de clara inspiración afrancesada, con un planteamiento elegante y armónico que ha definido la personalidad definitiva del conjunto. La hermandad del Prendimiento podrá presentar por primera vez el exterior completo del palio, convirtiéndose así en uno de los estrenos más esperados y significativos de la próxima Semana Santa.

También experimentará una transformación notable el palio de la Virgen de la Merced. Aunque no se trata de una obra nueva en su concepción ornamental, el traslado de los bordados a un nuevo tejido en color blanco supone una renovación integral de su presencia estética.

Por su parte, la hermandad de la Esperanza continúa desarrollando el ambicioso proyecto de bordado del palio de su titular. Este año se incorpora la bambalina trasera, ejecutada sobre terciopelo verde y malla de hilos de oro. La pieza, realizada íntegramente a mano con técnicas tradicionales como hojilla, cartulina o muestra armada, presenta una profusa decoración vegetal. El conjunto está terminado con fleco largo y pronunciada caída central. La obra ha sido realizada en el taller de Sucesores de Elena Caro, en Sevilla, bajo diseño de Gonzalo Navarro Ambrojo.

Palio de la Estrella

A ello se suma la presentación del diseño del futuro palio de la Virgen de la Estrella, firmado por Rafael de Rueda. Aunque por el momento se trata de un proyecto, su planteamiento evidencia una ambición artística llamada a marcar una nueva etapa.

El diseño se basa en dos pilares: uno conceptual y otro estético. Formalmente, combina terciopelo azul noche, malla, bordado en oro y sedas de colores, creando un efecto dinámico y pensado para interactuar con la luz del atardecer. El símbolo central estará en el techo del palio, especialmente en la gloria, donde se representará la Nochebuena y la adoración de los Reyes Magos bajo un cielo estrellado.

La Estrella de Belén se destacará, reforzando el sentido iconográfico y convirtiendo la escena en una catequesis visual en movimiento.