Cofradías
Devociones en casa: un recorrido por la muestra de particulares expuesta en el Museo de la Trinidad
La selección reúne piezas de gran valor histórico, artístico y espiritual, ofreciendo al visitante un recorrido íntimo por la religiosidad popular
La parroquia de San Juan y Todos los Santos La Trinidad vuelve a situar el arte sacro en el centro de su propuesta cultural con la reedición de una iniciativa que aúna fe, arte y patrimonio. Así, por segundo año consecutivo, la parroquia impulsa una exposición que da continuidad al discurso expositivo iniciado durante la pasada Cuaresma.
De este modo, el primer domingo de Cuaresma quedó inaugurada la muestra titulada Imágenes del alma: devociones en casa, que en esta segunda edición vuelve a reunir un valioso conjunto de obras pertenecientes a devociones particulares. La originalidad del proyecto reside precisamente en ese rasgo diferenciador: permitir al público descubrir imágenes y piezas de carácter religioso que habitualmente se custodian en domicilios privados y que, gracias a la generosidad de sus propietarios, pueden ahora ser contempladas fuera del ámbito doméstico.
Comisariada por el historiador del arte Juan Carlos Jiménez Díaz, la exposición articula su discurso en torno a un eje temático claro: la vivencia de la fe en el entorno del hogar. A través de tallas, pinturas y enseres devocionales, la muestra invita a reflexionar sobre la religiosidad íntima, esa que se expresa en la cotidianeidad y que ha sido, históricamente, un pilar fundamental de la tradición cristiana.
Entre las piezas expuestas se puede contemplar un Ecce Homo de tamaño académico realizado por Edwin González Solís, así como una imagen de la Virgen obra del reconocido imaginero sevillano Luis Álvarez Duarte o una Virgen de terracota atribuida a Cristóbal Ramos entre otras.
Horarios
La exposición puede visitarse en la sala Rafael Mariscal Martínez, ubicada en el centro parroquial Carmen Márquez Criado (calle Tejón y Marín, 9), y permanecerá abierta hasta el 22 de marzo con el siguiente horario: miércoles, jueves y viernes de 17.00 a 20.00 horas; sábados de 11.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas; y domingos de 11.30 a 13.30 horas.
Con esta iniciativa, la parroquia de La Trinidad reafirma su apuesta por el arte como vehículo de evangelización y como puente entre lo íntimo y lo colectivo, mostrando que la fe también se conserva, se transmite y se vive entre las paredes del hogar. n
- Un local de un residencial de Arroyo del Moro en Córdoba se convertirá en 29 VPO
- La trastienda de los caracoles en Córdoba: menos consumo, más incertidumbre y una tradición obligada a reinventarse
- Gran Cabalgata del Carnaval de Córdoba 2026: fecha, horario y recorrido
- Importantes retenciones en el túnel de los Omeyas de Córdoba tras el choque de cinco vehículos en plena hora punta de la mañana
- La Junta de Andalucía anuncia en CÓRDOBA Conecta un parque de vivienda para pequeños municipios
- Renfe suprime los trenes Avant en Córdoba y en toda Andalucía este fin de semana del 14 y 15 de febrero al completo
- LaLiga reclama 262 euros a 2.000 consumidores de fútbol pirata tras la actuación de un juez cordobés
- Continúan cancelados o derivados a autobuses la mayoría de los trenes Avant que unen Córdoba con Sevilla, Málaga y Granada