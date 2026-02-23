Devociones en casa: un recorrido por la muestra de particulares expuesta en el Museo de la Trinidad

La parroquia de San Juan y Todos los Santos La Trinidad vuelve a situar el arte sacro en el centro de su propuesta cultural con la reedición de una iniciativa que aúna fe, arte y patrimonio. Así, por segundo año consecutivo, la parroquia impulsa una exposición que da continuidad al discurso expositivo iniciado durante la pasada Cuaresma.

Virgen vestida de hebrea en la exposición.

De este modo, el primer domingo de Cuaresma quedó inaugurada la muestra titulada Imágenes del alma: devociones en casa, que en esta segunda edición vuelve a reunir un valioso conjunto de obras pertenecientes a devociones particulares. La originalidad del proyecto reside precisamente en ese rasgo diferenciador: permitir al público descubrir imágenes y piezas de carácter religioso que habitualmente se custodian en domicilios privados y que, gracias a la generosidad de sus propietarios, pueden ahora ser contempladas fuera del ámbito doméstico.

Comisariada por el historiador del arte Juan Carlos Jiménez Díaz, la exposición articula su discurso en torno a un eje temático claro: la vivencia de la fe en el entorno del hogar. A través de tallas, pinturas y enseres devocionales, la muestra invita a reflexionar sobre la religiosidad íntima, esa que se expresa en la cotidianeidad y que ha sido, históricamente, un pilar fundamental de la tradición cristiana.

Entre las piezas expuestas se puede contemplar un Ecce Homo de tamaño académico realizado por Edwin González Solís, así como una imagen de la Virgen obra del reconocido imaginero sevillano Luis Álvarez Duarte o una Virgen de terracota atribuida a Cristóbal Ramos entre otras.

Horarios

La exposición puede visitarse en la sala Rafael Mariscal Martínez, ubicada en el centro parroquial Carmen Márquez Criado (calle Tejón y Marín, 9), y permanecerá abierta hasta el 22 de marzo con el siguiente horario: miércoles, jueves y viernes de 17.00 a 20.00 horas; sábados de 11.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas; y domingos de 11.30 a 13.30 horas.

Con esta iniciativa, la parroquia de La Trinidad reafirma su apuesta por el arte como vehículo de evangelización y como puente entre lo íntimo y lo colectivo, mostrando que la fe también se conserva, se transmite y se vive entre las paredes del hogar. n