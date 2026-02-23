'Las que cuentan la ciencia' se celebrará el 28 de febrero en el Rectorado de la Universidad de Córdoba

La novena edición de ‘Las que cuentan la ciencia’ se celebrará finalmente el sábado 28 de febrero en el Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO), tras el aplazamiento obligado por las inclemencias meteorológicas en su fecha original.

El espectáculo de divulgación científica, patrocinado por el Instituto de las Mujeres, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad, se celebrará de manera excepcional en el Rectorado y mantendrá su formato habitual con sesiones de mañana y tarde.

El tiempo como hilo conductor

Bajo el lema ‘Tiempo al tiempo’, esta edición abordará el concepto del tiempo desde múltiples perspectivas científicas: el tiempo geológico, el envejecimiento, la historia o la meteorología.

El evento contará con la actriz y divulgadora Natalia Ruiz Zelmanovitch como maestra de ceremonias y estará guionizado por la cómica Raquel Sastre, combinando ciencia y humor en intervenciones de diez minutos a cargo de reconocidas divulgadoras como Boticaria García, Clara Grima, Conchi Lillo, Teresa Valdés Solís, Gemma del Caño o Anna Freixas.

A ellas se sumarán investigadoras de la UCO como Marian Medina, Elena Calvo y Cristina Gámez, así como las ganadoras del concurso de monólogos divulgativos para alumnas ‘Las que contarán la ciencia’, que representarán a la cantera de la divulgación científica.

Accesible y gratuito

El evento será gratuito y abierto al público hasta completar aforo, con dos sesiones: a las 10.30 horas y a las 17.00 horas, abriendo puertas media hora antes en cada caso. Las entradas podrán retirarse el mismo día en la entrada del Rectorado por orden de llegada.

El espectáculo contará con interpretación en lengua de signos, gracias a la Unidad de Inclusión de la UCO, y se habilitará un aparcamiento con acceso por la Avenida Medina Azahara.

Visibilizar a las mujeres en ciencia

‘Las que cuentan la ciencia’ forma parte del XII Plan Anual de Divulgación Científica de la UCO, impulsado por su Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCCi), aprobado por Consejo de Gobierno y cofinanciado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt).

El evento se enmarca en las acciones diseñadas para visibilizar el papel de las mujeres en la ciencia, coincidiendo con las actividades del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia (11 de febrero).