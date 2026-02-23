El precio de los atascos: los conductores de Córdoba pierden 37 horas al año atrapados en el coche

La densidad del tráfico sigue creciendo en Córdoba y eso tiene su reflejo en la proliferación de atascos y embotellamientos en la capital. Cada año se circula más lento y los conductores cordobeses pasan más tiempo atrapados en el coche en horas muertas durante el desplazamiento entre dos puntos de la ciudad. Así se desprende del informe anual, correspondiente a 2025, de TomTom, la conocida marca de navegación con la que operan muchos vehículos y que cada ejercicio analiza el estado de la movilidad en las principales ciudades españolas y del mundo.

En los datos de 2025 se concluye que los cordobeses pierden 37 horas al año, o lo que es lo mismo 1 día y 13 horas, atrapados en atascos durante sus desplazamientos en coche por la capital. Esto supone una hora y 16 minutos más que en 2024.

Imagen de retenciones en la Cuesta del Espino. / A. J. GONZÁLEZ

La empresa de navegadores, que recopila los datos del GPS de los vehículos, cifra en un 23,1% el nivel de congestión en Córdoba capital, con un incremento de 0,5% respecto al año anterior. Como dato del grado de densidad de tráfico, en 2025 disminuyó la distancia recorrida en 15 minutos, cifrada en 8,5 kilómetros, 100 metros menos; y aumentó el tiempo dedicado a los desplazamientos, con un gasto de 17 minutos y 39 segundos para recorrer 10 kilómetros, 12 segundos más que en 2024.

Estas son las peores horas para circular por Córdoba

En cuanto a los meses y horas que concentran la mayor congestión de tráfico, y, por lo tanto, número de embotellamientos, el informe indica que los meses con mayor densidad de circulación corresponden con el último trimestre del año: octubre, noviembre y diciembre. Por el contrario, los meses más fáciles para circular coinciden con las vacaciones estivales: junio, julio y agosto.

Por tramo del día, se concentra una mayor congestión en la hora punta de la tarde, entre las 18.00 y 20.00 horas, que por la mañana, donde el mayor tráfico se concentra a las 8 de mañana. La diferencia es de 33,7% frente al 32,3 por ciento, 1,4 puntos más.

Más de un día al año atrapados en atascos en Córdoba. / CÓRDOBA

El peor día y la peor hora para conducir

Por horas, hay un momento de la semana que concentra la mayor congestión de tráfico, superando en casi 20 puntos la media. Ese tramo horario se localiza entre las 14.00 y 15.00 horas de los viernes, coincidiendo con la salida de muchos trabajadores para el descanso del fin de semana. En ese punto, el nivel de congestión se cifra en el 42%.

La misma cifra que se detectó de media en el peor día para conducir el pasado 2025 en Córdoba: el 29 de octubre de 2025. Ese día se alcanzó el pico máximo de congestión del año con un 81% a las 14.00 horas, pudiendo recorrer solo 5,4 kilómetros en 15 minutos, frente a los 8,5 de media para el mismo tiempo.

Curiosamente, esa jornada coincidió con un aviso naranja por lluvia y viento en la capital, donde se registraron numerosas incidencias por el temporal y casi 40 litros por metro cuadrado.